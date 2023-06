En la calle San Francisco, en la carretera nacional Valencia-Puerto Cabello, Marlene Landaeta debe circular todos los días sobre las aguas negras que provienen del recinto de la Policía Municipal de Naguanagua y el Barrio la Luz.

Esto se debe a que las tuberías de aguas negras se desbordan y desembocan en la calle, llegando al frente de su casa y los de otras familias. La educadora ha lidiado con el nauseabundo olor, huecos en el asfaltado que dañan su auto y enfermedades respiratorias desde hace un tiempo.

Luego de vivir 40 años en la zona, «ya no dan para más». La comunidad pudo lidiar con el mal estado de las calles, pero con la problemática de las aguas negras no entienden por qué no se les presta atención.

Vecinos de la calle San Francisco conviven con aguas negras

«Hemos elevado esta queja a la alcaldía durante larguísimos años. Nosotros teníamos un portón que nos mandaron a quitar porque no podían reparar una calle privada», destacó.

Según Landaeta, en el mes de enero de todos los años se les dice que van a entrar en el presupuesto, pero nunca es así. «¡Es una calle nada más!, no es una urbanización, aquí hay niños, tercera edad y todos padecemos. Rogamos que nos presten ayuda, vengan y se darán cuenta», exclamó.

La vecina recordó cómo en una ocasión, un servicio de ambulancia que tenía contratado para su mamá le dijo que no podrían pasar por la zona. El aseo municipal, deliveries y hasta familiares optan por no entrar a la calle donde reside.

Ender Pérez es otro de los vecinos que sufre las consecuencias de los huecos en la calle y desbordamiento de aguas negras. Puntualizó que esta es una «problemática que los arrastra todos».

Explicó que cumplir con la rutina diaria es casi imposible. Desde comer hasta reunirse con familiares en su hogar es un reto. «Hoy tengo problemas respiratorios por el olor de las cloacas, mis hijas pasan muchas necesidades».

26 años pidiendo ayuda

Documentos a los que El Carabobeño tuvo acceso, de todas las solicitudes de ayuda que se han hecho, exponen que desde el año 1997 la comunidad ya tenía problemas con el asfaltado de la calle San Francisco.

En su momento se dirigieron a la alcaldía de Naguanagua y por falta de «presupuesto», la comunidad tuvo que asumir los costos de la reparación, que fueron de 394 mil 700 bolívares.

Durante el año 2002 y 2004, los vecinos siguieron enviando cartas a las autoridades. En 2006 hubo una obra de «Mejoras de vialidad y drenaje», por parte de FGR Construcciones, pero según los residentes de la zona los arreglos no duraron mucho tiempo. Con las lluvias el trabajo se perdió.

Los vecinos indicaron que cuando las aguas negras del Barrio la Luz empezaron a desembocar en la calle San Francisco, todo empeoró. En el 2015 y 2019 también enviaron cartas a la C.A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro) y la alcaldía de Naguanagua.

De acuerdo a los documentos, tras una visita del Instituto Autónomo Fundanagua, se llegó a la conclusión de que se debe reconstruir totalmente la calle.

Una de las últimas solicitudes de la comunidad fue hecha a Atención al Ciudadano en el 2022. En el escrito piden un enlace directo con la alcaldesa Ana González para atender un «problema de salud pública (aguas negras)».

Una solución inmediata

Landaeta aseguró que necesitan una solución inmediata para ambas problemáticas (asfaltado y tuberías), en especial la de la policía, que con un sistema de drenaje superficial bota aguas negras en la calle.

Pérez, por su parte, pidió a las autoridades competentes que los ayuden, pues son muchos años de tragedia y de padecer la misma problemática. Al igual que Landaeta señaló que «ya no pueden más».

Los registros con facturas de los gastos que han asumido los vecinos y cartas dirigidas a la Alcaldía de Naguanagua, Fundanagua e Hidrocentro en diferentes administraciones, no han dado resultados.

En programación

Consultadas por El Carabobeño, fuentes de la Alcaldía de Naguanagua aseguraron que los trabajos en esta comunidad están en programación. «En este momento estamos en la calle Milagro, avenida principal de Barrio La Luz, calle Varela Granadilla y otras intersecciones que conectan con la avenida Valmore Rodríguez. Posteriomente iremos hacia la calle San Francisco, que es el otro extremo del barrio La Luz».