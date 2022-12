El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció la reapertura del servicio de radioterapias en el Hospital Oncológico dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en Naguanagua, que está paralizado desde 2016, de acuerdo a las reiteradas denuncias hechas por Funcamama.

Dijo que se trata de la inauguración del más moderno departamento de este tipo en todo país, que atenderá de manera gratuita a los pacientes allí referidos.

Esta no es una promesa nueva. Lacava ya había anunciado, el 24 de noviembre de 2021, al recibir su credencial como gobernador electo por segundo periodo consecutivo, que reactivaría ese servicio en tres o cuatro meses, con equipos de última generación.

A través de su cuenta en la red social Instagram @lacava10oficial, el domingo 25 de diciembre expresó con alegría este anuncio, al mostrar imágenes de los sistemas “únicos en su tipo en toda Latinoamérica” los cuales estarán activos, calibrados y operativos en un 100% el venidero mes de enero de 2023.

Explicó que para alcanzar este logro para la salud de los carabobeños y de todos los venezolanos, “se tuvo que hacer malabares para poder concretar la compra de este equipo, por lo que todos ustedes saben, pero al final después de un gigantesco esfuerzo lo logramos”.

En los vídeos, el gobernador muestra algunos detalles del acelerador lineal para la detección y aplicación de distintos tratamientos de radioterapia a pacientes con patologías oncológicas. “Quise esperar el nacimiento del Niño Dios para poder mostrar esto porque es de tal magnitud y de impacto para los pacientes oncológicos, esta obra que pudiera afirmar que es la más importante de todos estos años de gestión”.

Reconoció que este era un compromiso moral que tenía y que permitirá a los pacientes con indicación de sesiones de radioterapias, contar con el sitio más moderno e impecable de Latinoamérica para que gratuitamente puedan salvar sus vidas.

“Seguro estoy que con esto que estamos viendo aquí mucha gente salvará sus vidas y sobre todo la gente más humilde que por el costo de estos servicios, no podían acceder a este servicio en el privado”, se lee en una de las publicaciones que Lacava hizo al respecto en Instagram.

“Estos son los momentos en que me digo que valió la pena hacer el esfuerzo que hago desde hace un cuarto de siglo desde que me levanto en la mañana hasta que me desmayo en la noche, hasta que mis fuerzas se desvanecen por el cansancio. Aquí nadie se rinde. Feliz Navidad de nuevo para todos”.