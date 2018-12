El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que el Ejecutivo venezolano ha cometido errores y ha tenido aciertos. En el campo económico, reconoció tener ciertas críticas en torno a las decisiones que se han tomado hasta el momento entre otras cosas porque creo en el mercado, en la propiedad privada, en el sector privado. Lo veo indispensable para tener un desarrollo coherente económico. No hay forma de distribuir la riqueza si no la produces”.

LAS SANCIONES

El mandatario regional resaltó que han habido por parte del Gobierno grandes muestras de viraje en el tema económico, pero que con las sanciones que actualmente pesan sobre Venezuela, se hace difícil refinanciar deuda, emitir bonos, no puedes intercambiar sus productos financieros, no compras medicinas, alimentos; bloquean las transacciones a menos que se hagan por caminos más largos y mas costosos, no se pueden llevar a cabo y poder estimular el crecimiento de la economía.

Cuando digo que hay una situación insensata y criminal, es porque no existe justificativo para que a Venezuela le estén haciiendo eso. El hecho que no me permitan comprar medicinas y no me permitan pagarlo con dinero legítimo venezolano no es sensato. Es criminal, aseguró.

Cree que es necesario que se relance una agenda común para los venezolanos y buscar el reencuentro de sus ciudadanos con el fin de poder avanzar.

Entrevistado en el Circuito Onda, Lacava señaló que uno de sus trabajos es ayudar a “acercar realidades” y dejar a un lado la confrontación que quiere crear un grupo, interesado a su juicio en que la situación “no se resuelva”. De igual forma espera que se pueda avanzar en buscar consenso en el país y mejorar la relación internacional con socios comerciales como EEUU.

Lacava dijo que cree que es necesario que se relance una “agenda común” para los venezolanos y buscar el reencuentro de sus ciudadanos con el fin de poder avanzar.

CORRUPCIÓN Y BANCO DE ANDORRA

Lamentó que el tema de la corrupción sea “un mal” que existe en Venezuela desde hace tiempo “y que dentro el proyecto político no hemos sido capaces de superar. Parece que fuera estructural el tema. Es un cáncer que ha hecho muchísimo daño”.

En ese sentido, señaló que es necesario poder ver cómo “erradicar el mal”.

Criticó que existan campañas de difamación contra el Gobierno venezolano como de su persona, citando un artículo publicado sobre su persona y presuntos actos de corrupción en el Banco de Andorra -en donde varios funcionarios tenían dineros guardados. Acusó que el mismo haya salido a la luz “dos días antes de mi viaje a EEUU”, por lo que dijo que quería pruebas físicas de eso.

LA OPOSICIÓN PERDIÓ

Respecto a las elecciones de la Universidad de Carabobo, destacó que la oposición perdió las mismas “y como en los últimos 20 años, no reconocen los resultados”, mientras responsabilizó al secretario de la UC, Pablo Aure, de generar violencia en esa casa de estudios durante los últimos 20 años.

Con información de Tal Cual