“La única manera para que Venezuela sobreviva, es que nos pongamos de acuerdo, así pensemos diferente en lo político, pero tienen que ser muchos más los puntos que nos unan que los que nos separan”, destacó el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, al instalar este lunes la Mesa de Diálogo Deportivo en el estadio Misael Delgado de Valencia.

Allí estuvo acompañado por: Giuseppe Palmisano Presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Federico Rojas Gerente de Trotamundo BBC, Maximiliano Branger, presidente de la Fundación Magallanes, Daniel Bonetti, presidente de la Academia de Fútbol de Puerto Cabello, Richard Navarro, presidente de Fundadeporte, Jesús Santander, secretario general de Gobierno, Víctor Solarte, presidente de Indeval, Glorias Deportivas de Carabobo y presidentes de las Asociaciones Deportivas que hacen vida en la entidad.

Lacava reiteró su llamamiento a la paz y la concertación: “no importa ideología política, el país ya no da más para confrontaciones, requerimos de orientadores en los diferentes sectores, que nos pongamos de acuerdo, nos escuchemos y apartemos la visión personal, las cosas están complicadas y difíciles.

“Necesito que me digan qué debemos hacer, para que cuando llegue el momento ganar, hasta en metra quiero ganar, no puede existir una disciplina deportiva donde no gane Carabobo”, insistió.

Durante la mesa de trabajo el mandatario regional, explicó que el propósito es salvaguardar el liderazgo deportivo de Carabobo: “tenemos que rescatar la autoestima y levantar la esperanza, ese es el mensaje que me hace estar aquí (…) este diálogo lo convoqué por una responsabilidad mayor que me obliga a poner sobre el tapete el diálogo a fin de encontrar una solución, y sé que será productivo y fecundo para todos”.

Rafael Lacava invitó a todos a trabajar, para preparar el terreno ante los escenarios que plantea la post pandemia. “Esto va a pasar (…) toca reconstruir el Estado sin rendirnos, y en medio de tanta dificultad lo primero que hay que hacer es no rendirse, con virus, sin virus, con plata o sin plata, con bloqueo o sin bloqueo”, remarcó.

Asociaciones deportivas se incorporan al diálogo

En este contexto el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, catalogó la mesa de diálogo como una exitosa reunión que debe mantenerse, “hay detalles que se deben atacar constantemente, esto es como un equipo de béisbol: cada quien juega un papel en el campo deportivo y si todos están unidos, el equipo ganará y así es esto, si no tenemos el apoyo de todos los actores que participan en el desarrollo deportivo no podemos ser un equipo campeón. Por eso que confiamos en que esta iniciativa de seguro será eco para muchos estados del país”.

El gerente deportivo de Trotamundos de Carabobo, Federico Rojas, por su parte hizo hincapié que el baloncesto ha hecho un arduo trabajo en la entidad; resultados que se vieron el año pasado con el campeonato nacional que ha atraído nuevamente la afición carabobeña.

Anunció que Carabobo se postuló para ser una de las sub sedes para llevar a cabo la Súper Liga, “con el apoyo de las autoridades gubernamentales es un punto positivo”, explicó el gestor del expreso azul.

Juan Carlos Copa, presidente de la Asociación de Fútbol Campo, Sala y Playa del estado Carabobo, agradeció a la presidencia de Fundadeporte la invitación “a este encuentro al lado de dirigentes y glorias deportivas que hacen vida en este Estado Campeón, donde bajo las normativas de FIFA, CONMEBOL y la FVF se va a realizar el futbol profesional, cumpliendo con todas las normativas de salud y de seguridad ante esta pandemia, pensamos que esta activación va a traer un empuje para que arranque el fútbol menor”.

Emilce Osto, presidenta de la Asociación de Softball del estado, insistió que aún no tienen fecha de apertura para esta disciplina por lo que envió un mensaje a toda la familia softbolera para que con paciencia puedan esperar la activación de esta práctica.

“El COVID-19 va en escalada y no podemos arriesgarnos no podemos poner en peligro la vida de nosotros ni de nuestros familiares, nosotros ya hemos pasado diferentes comunicados donde esta aplazada toda activa deportiva tomemos consciencia”, finalizó.

Al cierre de la reunión, el gobernador se comprometió a retomar la recuperación del estadio Martha Medina. “Desde hace tiempo tengo este compromiso con el pueblo carabobeño y no he podido recuperarlo y hasta que no lo logre no estaré tranquilo tengo que buscar un colaborador para recuperar esta importante instalación, no me puedo ir de aquí sin recuperar ese estadio porque todo lo que sea para atraer competencias internacionales es orgullo deportivo para el Estado”.

Prensa Gobernación de Carabobo