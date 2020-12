Aunque la Refinería El Palito, en Puerto Cabello, sigue paralizada y la producción en el Complejo Criogénico de Jose, en Anzoátegui, es insuficiente, este viernes 4 noviembre el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, inauguró una planta de llenado de gas en Mariara, municipio Diego Ibarra, con una capacidad instalada para recargar más de dos mil cilindros diarios.

La planta asistirá a los habitantes de los municipios San Joaquín y Diego Ibarra, en el Eje Oriental carabobeño. Además, está equipada con lo necesario para llenar al menos dos mil 400 bombonas al día, cifra que podría incrementarse a cuatro mil, explicó el mandatario regional en un video en el que apareció acompañado por el alcalde Leonel Ruíz, y el presidente de la Corpoeración Gas Drácula, José Fernando Pérez.

“Este maravilloso complejo, de ser un depósito de cilindros, lo hemos convertido en una planta de llenado de Gas Drácula. No se hacía una planta de llenado de gas desde 2014, la última fue allá en el estado Lara, si no me equivoco”, aseveró Lacava. “Estoy muy contento con este esfuerzo, sobre todo en este momento que hay tantos problemas con el gas y que tenemos por todas las vías que resolver”.

A través del trabajo especial “Gas en Carabobo, una inversión en dólares que algunos sustituyen por leña”, El Carabobeño evidenció que actualmente, comunidades de los 14 municipios de la entidad carabobeña cuentan con entre cuatro, seis y hasta 10 meses sin gas, a pesar de que el 4 de junio de este año la gestión de Lacava asumió las riendas de la distribución y venta del gas en el estado mediante la Corporación Gas Drácula.

En medio de una aguda escasez de gas doméstico, hoy los carabobeños se ven obligado a pagar en el mercado negro una bombona en 50 dólares, algo que está fuera del presupuesto de la mayoría. Algunos han podido invertir en cocinas eléctricas, que dejan de ser útiles por los constantes apagones, mientras que otros optan por cocinar en leña, pese a la incomodidad y los daños a la salud.

Sin embargo, desde Mariara Lacava aseguró que está decidido a resolver el problema de la falta de gas, “independientemente de bloqueos, sanciones y todo lo que le están haciendo al pueblo venezolano”. También admitió que para los ciudadanos ha sido una situación difícil. “Yo sé que ha sido duro, pero yo estoy montado en este tema. Estaba enfermo, ya me recuperé y mi primera prioridad es el gas en este estado, voy con todo”.

De acuerdo a datos publicados en el sitio web de Pdvsa Gas Comunal, actualmente operan en el país 65 plantas de llenado de gas natural de un total de 91, lo que significa que 40% está paralizado. También detallan que cuentan con una flota de 448 chutos, 325 cisternas y 2 mil 539 camiones para el despacho de bombonas a granel, para una atención de cuatro millones 694 mil 673 familias al mes. Pero las fallas persisten porque la producción es insuficiente.

Según el ex gerente de Pdvsa Gas e integrante de Gente del Petróleo, Miguel Albornet, entre las instalaciones procesadoras de petróleo de oriente y occidente existe una capacidad instalada de 100 mil barriles diarios de GLP, pero apenas se está produciendo 15 mil, lo que es 30% del consumo del país que está alrededor de 50 mil barriles diarios.

Mientras persista el déficit de 70% en la producción de gas, será poco lo que pueda resolver el Ejecutivo regional con la incorporación de la nueva planta de llenado en Mariana.