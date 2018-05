En un audio que se filtró a la prensa, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, exigió a los alcaldes, en especial a los de la Gran Valencia, ponerse al frente de la logística para concretar una movilización efectiva que permita llenar la avenida Enrique Tejera durante la visita que Nicolás Maduro hará a Valencia este martes, tal como se lo prometió al mandatario. “No me vayan a hacer quedar mal con el presidente”.

El acto del martes dependerá en gran parte de la capacidad de movilización que tenga cada uno de ustedes en su municipio, sentenció Lacava en el mensaje a los alcaldes oficialistas. “El presidente Maduro tiene una gran expectativa con la concentración aquí en Valencia. Le expliqué que llenaríamos de punta punta, como nunca antes se había hecho, la avenida Enrique Tejera de Valencia”.

Lacava reconoce que no será tarea fácil. “Si bien es cierto que llenarla no es sencillo, ayer la recorrí y esta noche lo volveré a hacer y los invito a acompañarme, por lo menos a los alcaldes de la Gran Valencia. De verdad necesito que ustedes le metan el pecho personalmente a la movilización. Se que ustedes, todos, tienen movilizadores, personas que se encargan de eso en cada municipio, pero en este acto en particular quiero que sean ustedes en persona los que dirijan esa movilización, al frente, logísticamente, operativamente hablando. Cuento con ustedes!”.