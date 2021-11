La suiza Lara Gut-Behrami, ganadora de la Copa del Mundo de esquí alpino 2015-16 y segunda en la general la pasada temporada, apuntará al liderato de la competición este sábado en Lech (Austria), sede de un paralelo gigante -que el domingo repetirán los hombres- que no disputará la estadounidense Mikaela Shiffrin, vencedora, a finales del pasado mes, de la primera prueba de la temporada, el gigante de Sölden; que no competirá a causa de unas molestias en la espalda.



Shiffrin, de 26 años, que hace tiempo que ya lo ha ganado todo en el esquí alpino y que esta temporada apunta a su cuarta gran Bola de Cristal, elevó a 70 su número de victorias en la Copa del Mundo al ganar en Sölden, donde relegó al segundo puesto a Gut -que a los 30 vive una segunda juventud deportiva de la mano del técnico español José Luis Alejo- y al tercero a la eslovaca Petra Vlhova (26): última ganadora de la competición y que también ha renunciado a competir en la estación de Vorarlberg, la región más occidental de Austria.



En una temporada que alcanzará su momento más importante en los Juegos Olímpicos de Pekín, en febrero, Shiffrin se reserva y no competirá este sábado en Austria, a causa de molestias en la espalda; mientras que Vlhova -ganadora el año pasado del paralelo de Lech-, tampoco lo hará, ya que prefiere concentrarse en los dos eslalon que se disputarán el próximo fin de semana en Levi (Finlandia). Donde también ganó la campaña pasada.



En horario matinal se disputará una calificación con dos mangas, cuyos tiempos se sumarán para decidir las 16 mejores que, enfrentándose en eliminatorias de dos en dos, se disputarán los puestos de honor a partir de las cuatro de la tarde (15:00 horas GMT).



El austriaco Roland Leitinger, segundo en Sölden, no podrá poner en peligro el liderato del suizo Marco Odermatt -ganador en el citado glaciar tirolés-, ya que una lesión de rodilla le ha dejado fuera de combate para el resto de la temporada que acaba de arrancar.



El esloveno Zan Kranjec sí apuntará, de esta forma, al primer puesto general el domingo, al que también opta el francés Alexis Pinturault -último ganador de la Copa del Mundo y quinto en Sölden- cuando Lech albergue otro gigante paralelo, que se decidirá -tras la calificación matinal- a partir de las cinco de la tarde (las 16:00 GMT). EFE.