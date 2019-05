La natación es un deporte de muchas exigencias y los estudios de Medicina igual, pero cuando una joven se decide a hacer las dos cosas a la vez, debe sacrificar muchas cosas y eso es lo que hace la nadadora Larismar Arcila, quien ha dedicado más de tres cuartos de su corta vida a la práctica de esta disciplina y aspira a hacer en pocos meses el Juramento Hipocrático.

Esta joven con apenas 23 años de edad, es nadadora de la selección de Venezuela y cursa el sexto año en la Escuela de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo.

Hace apenas unos días viajó a la ciudad de Tunja, Colombia, a representar a la universidad venezolana en los XVII Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, evento en el cual logró una medalla de oro y dos de plata, para orgullo de la comunidad universitaria ucista y de toda Venezuela.

La excelente performance de esta jovencita le valió la entrega del reconocimiento por parte de la rectora Jessy Divo de Romero, de la Alegoría al Monumento de la Paz, del artista Marc Castillo, en un acto especial realizado en el Despacho Rectoral.

Fue una sencilla ceremonia, pero que a la atleta ucista la llenó de emoción, más aún a sabiendas que es la primera vez que este reconocimiento se le otorga a persona alguna, y más a tan corta edad, pero manifestó que lo compartía no sólo con su familia y entrenador, sino con todos sus compañeros estudiantes, así como con la comunidad universitaria en general.

Arcila conversó un poco con los periodistas de Tiempo Universitario para dar detalles sobre su vida, y señaló que se inició en la natación a los 6 años, por lo que ya suma 17 años ligada a las piletas.

Comentó que una amiga de su mamá le informó que había un plan vacacional de natación que le parecía muy bueno, porque los niños deben aprender a nadar y ya a la semana se desplazaba como una ondina de la pileta y el instructor le comunicó que tenía mucho potencial para la disciplina y por ello su madre decidió dejarla.

Afirmó Larismar que toda la vida sus padres la habían apoyado a practicar un deporte y bueno, “encontramos la natación y fue la mejor elección porque me ha dado muchas satisfacciones”.

Dijo que quizás siguiendo el mismo ejemplo de ella, su hermana pequeña de 14 años de edad, también se dedicó a la práctica de esta disciplina y espera que pronto logre tantos triunfos como ella lo está haciendo.

Su anterior entrenador se llama Robert Malpica con del cual logró muchos triunfos, fue el que la formó y la llevó a entrar a la selección y obtener 6 records estadales y un record Nacional.

Hace tres años llegó a las manos de Luís Moreno, entrenador del Club Hogar Hispano y de la selección nacional, con el cual he logrado metas que antes no había podido alcanzar. Destacó que éste es un entrenador ejemplar, por lo que todos le agradecen sus logros.

Arcila ha cosechado gran cantidad de medallas de oro universitarias, ya que en los Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación Universitaria, realizados en el 2015 en Barinas, se trajo ocho doradas, siendo la mejor atleta de los juegos y en el 2017,en Barquisimeto ganó otras siete de oro.

¿A nivel extra universitario en que otros eventos has participado a nivel estudiantil y con la selección nacional?

-Bueno, además de ser parte de la selección nacional en deporte universitario, también formo parte de la selección nacional de alto rendimiento y a lo largo de mi carrera he representado a Venezuela en 10 campeonatos internacionales, contando universitarios y de alto rendimiento.

¿Cómo compaginas una carrera deportiva, en una disciplina tan exigente, y los estudios de Medicina que también exigen del bachiller un máximo?

“Siempre me he considerado una persona que cuando quiere alcanzar una meta lucha hasta alcanzarla. Desde antes de empezar mi carrera muchas personas me decían que no podría estudiar medicina y practicar natación, que no podría realizar ambas cosas y siempre les respondía, y les seguiré respondiendo a las personas que no creían que fuera posible: no se puede solo hacer 2 cosas a la vez sino hasta podemos lograr tres, cuatro, las que tengamos en mente y queramos lograrlas”.

-Mantengo que los limites no existen, solo son referencias que la gente inventa para definir hasta donde ellos han llegado, pero nosotros podemos trazarnos nuestros propios límites y dependerán de las ganas que tengamos de alcanzar nuestros sueños y el empeño que le pongamos a lo que queremos hacer.

¿Has pensado en el retiro o buscarás un cupo para Tokio 2020?

-No he pensando en eso, disfruto mi día a día como nadadora y claro, siempre la mira esta en cumplir ese sueño de ir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 de alto rendimiento.

Resaltó que para este año se está preparando para las olimpiadas universitarias que se realizarán en Nápoles, Italia del 3 al 14 de julio y aspira estar allí, para luego cumplir la hazaña de también acudir a los Juegos de Tokio el año entrante.

Recibirá su título de Médico Cirujano en el mes de diciembre del presente año en el Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez, luego de seis años duros de estudios, donde tuvo que saber compaginar sus estudios con los entrenamientos y las competencias, tanto regionales, como nacionales e internacionales.

