Las crisis de Venezuela y Haití ejes de la reunión del Caricom

El secretario general de Caricom, Irwin LaRocque, dijo durante el encuentro que la no injerencia y no intervención en los asuntos internos de los estados, el no uso de la fuerza, el respeto a la soberanía, la adhesión al estado de derecho, el respeto por el marco y la democracia constitucional y el derecho del pueblo a la libre determinación son principios básicos que no deben ser violados en el caso de Venezuela