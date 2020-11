De nada sirvió que el gobierno aumentara el salario mínimo en un 200 por ciento, porque esto ya se diluyó al incrementarse los precios en un 300 por ciento.

Este es el análisis que del incremento de salario hizo Emilio Lozada, directivo de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela, quien apuntó que aunque no ha sido anunciado oficialmente, el nuevo salario es un hecho porque ya se pagaron a los pensionados dos millones de bolívares, que equivale a un mes más el retroactivo.

En declaraciones al programa Desde La Cabina, de Unión Radio, Lozada manifestó que para nadie es un secreto que los precios de los alimentos subieron en un 300 por ciento, por efecto del dólar, por lo que los pensionados vuelven a estar en la misma situación.

Precisó que la pensión era de 0.8 dólares y subió a 1.7 dólares, pero como aumentaron los precios de los alimentos, medicinas y pasajes, los pensionados no perciben que están recibiendo dinero adicional.

Medina comentó que por todo esto, es muy difícil que los pensionados pasen una Navidad feliz con sus familiares, ya que no pueden hacer hallacas, comprar medicina y en la mayoría de los casos no pueden ser visitados por sus hijos, ya que no hay gasolina.