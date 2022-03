El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) afirmó este jueves, en vísperas del Gran Premio de Baréin, primero del Mundial de Fórmula Uno de 2022, que el objetivo del equipo es «intentar luchar por las victorias» siempre que puedan, aunque cree que todavía están «un poco por detrás» de Red Bull y que Mercedes es una incógnita, aunque piensa que «seguro que estará delante».

«Creo que nuestro objetivo es intentar luchar por las victorias siempre que podamos. Siendo realistas, si tengo que hacer una conjetura ahora, diría que estamos un poco por detrás de Red Bull. Pero Mercedes… no lo sabemos, no tenemos ni idea de dónde están, pero seguro que estarán delante, entre los tres primeros», dijo Leclerc en la rueda de prensa oficial de la primera cita del certamen.

«Va a estar ajustado, pero todavía creo que estamos un poco por detrás. Tendremos que trabajar duro para intentar alcanzarlos un poco», precisó.

En cuanto a sus objetivos personales, afirmó: «Sinceramente, es la misma mentalidad que el objetivo del equipo: estar luchando por las victorias. Lo echo de menos. Quiero decir, he tenido dos victorias en 2019, que son momentos que nunca olvidaré, y estar luchando por posiciones competitivas te da mucha motivación. Así que sí, este es definitivamente mi objetivo, estar luchando en la parte de arriba de nuevo».

A la pregunta de si está preparado para luchar por el título, el monegasco comentó: «Me siento preparado. Quiero decir que siempre me he sentido preparado, tienes que sentirte así como piloto. Si no crees en ti mismo, entonces quédate en casa, y yo creo en mí mismo y me siento mucho más preparado que en 2019. Estoy más crecido, tengo más experiencia, lo que ayudará. Así que sí, me siento (preparado)».

«Pero no me dejo llevar por la euforia. Todavía tenemos que trabajar muy duro, y no podemos relajarnos. Tenemos que asumir que todavía estamos bastante atrasados y que tenemos que trabajar muy duro. Esta es la mentalidad que hay ahora en el equipo», dijo el piloto monegasco.