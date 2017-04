Un día como hoy en 1993 el mundo lloraba la muerte del actor y cómico Mario Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas. Obtuvo el papel protagonista en más de cincuenta películas pero tal vez su actuación más especial fue en la cinta ‘La vuelta al mundo en 80 días’ con la que ganó un Globo de Oro en 1957.

Nació en Ciudad de México en el seno de una familia humilde, sus comienzos no fueron perfectos y se ganó la vida siendo taxista y limpiabotas. No tuvo miedo de ingresar en el circo ambulante, momento en el que su otra vida, la de Cantinflas, nació para no acabar nunca. Desde los años 20 se convirtió en un icono que hizo reír a todo México y a partir de los años 40 al mundo entero ya que su éxito traspasó fronteras defendiendo con su verborrea un mundo más justo.

Debutó con películas como ‘No te engañes corazón’, ‘Así es mi tierra’ o ‘Águila o Sol’, y la fama y el reconocimiento vinieron de la mano de la comedia de enredos ‘Ahí esta el detalle’. En esta última logró el papel central que no había tenido en las anteriores, compenetrándose con su caracterización y batiendo récords de recaudación en las salas hispanoamericanas.

En los años 50 basaría sus papeles en un humor creado por él llamado el ‘cantinflismo’ donde desarrolló la habilidad para hablar mucho sin decir nada. En 1957 protagonizaría ‘La vuelta al mundo en 80 días’, una adaptación del famoso libro de Julio Verne que le haría ganador del Globo de Oro y significaría su internacionalización.

Cantinflas fue reconocido también en películas que se hicieron muy famosas fuera de Iberoamérica como ‘El Padrecito’ o ‘Su excelencia’. El hilo conductor que hay en todas sus interpretaciones es la denuncia de las injusticias y las desigualdades sociales. Su vida privada era humilde como sus principios y en su vida pública realizaba obras caritativas. Participó activamente en la vida política, tanto que llegó a dar un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas y se convirtió en un icono contra el charrismo sindical, una forma de corporativismo político que sirvió para controlar el sistema por parte de un solo partido.

Mario Moreno murió a causa de un cáncer de pulmón pero sigue siendo recordado en todo el mundo por su peculiar humor y su forma de reflexionar que, en muchos casos, se encuentra escondido tras la risa. En 2014 se estrenó una película en su honor y dos años más tarde el personaje Cantinflas se convirtió en el protagonista de un videojuego para niños disponible en tabletas y teléfono móviles.