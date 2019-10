El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno anunció que su gobierno trasladó su sede a Guayaquil, ante un intento de golpe de Estado, comandado por Nicolás Maduro y Manuel Correa.

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, publicó el mandatario nacional de Ecuador a través de la red social Twitter.

En el video, Lenín Moreno aseguró que lo que viene sucediendo en los últimos días en su país no es una manifestación social de descontento frente a una decisión de su gobierno.

“Los saqueos y el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden democrático, a manos de individuos externos, pagados y organizados”, afirmó.

El Presidente ecuatoriano mencionó que no es coincidencia que el ex presidente Rafael Correa, los ex colaboradores Virgilio Hernández, Ricardo Patiño, y la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, hayan viajado al mismo tiempo, hace pocas semanas a Venezuela.

“Ellos son los que están usando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso, con los recursos que se robaron, financiando las agresiones y los saqueos”, reiteró.

“Como demócrata rechazo con contundencia este atentado contra la democracia”, dijo Moreno, quien agradeció el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por defender la democracia y las instituciones”; tras prometer que siempre evitarán cualquier derramamiento de sangre.

Lenin Moreno dijo que los ecuatorianos pueden estar tranquilos. “La violencia y el caos no van a ganar. La democracia y la paz saldrán nuevamente victoriosas”, finalizó acompañado por su tren ejecutivo.