Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), recomendó no ponerse la vacuna contra el COVID-19, creada por el gobierno ruso.

“No se les ocurra ponerse esa vacuna porque no sirve para nada”, advirtió en una rueda de prensa.

El médico señaló que es probable que la vacuna contra el coronavirus no esté lista en los próximos meses. Podría estar disponible en el primer o segundo trimestre del año que viene.

Natera cuestionó la seriedad de las investigaciones rusas y los comparó con la Universidad de Oxford, la cual si ha elaborado fármacos con todos los parámetros necesarios.

