No parecía ser la noche de Juan Silvero. Llegó a acumular seis corredores dejados en bases en tres turnos fallados. Una de esas veces fue dominado con las almohadillas repletas. El dominicano sabía que, de llegarle una oportunidad para decidir, tenía –debía- reivindicarse. El juego de pelota le dio ese chance.

Sin outs en la pizarra igualada, en la parte baja del noveno inning, con tres hombres en circulación y el cerrador de Águilas del Zulia en la lomita, Arcenio León, Silverio llegó al plato. Buscó un envío en la zona de strike, algo que no había lanzado mucho el taponero. Lo consiguió: la bola cayó sin enemigos cerca de la raya del jardín derecho. Leones del Caracas dejó en el terreno a los rapaces, 4-3, y ahora deja atrás a Tigres de Aragua en la lucha por la clasificación.

“El pitcher estaba descontrolado. Sabía que tirarla por allí. Estaba buscando la recta, pero él comenzó a lanzar cutters (rectas cortadas). Yo seguí buscando mi recta”, dijo Silverio, quien inició lento en Venezuela, pero ahora es uno de los mejores bateadores del club. “Gracias a Dios, porque me recuperé. El comienzo que tuve no fue el mejor y me dejaron aquí porque estaba jugando buena defensa. Pude hacer los ajustes”.

Es la séptima derrota consecutiva para los aguiluchos que ya perdieron el primer lugar de la tabla de posiciones con Tiburones de La Guaira.

El control del juego estuvo en el Caracas por gran parte del tiempo. César Carrillo, abridor del Zulia, sufrió ese dominio. Los bates melenudos le hicieron una carrera en el primer inning. Ramón Cabrera dio un rodado para doble matanza que le dejó el camino libre a Eduard Pinto para anotar.

Cabrera estuvo involucrado en las dos anotaciones del tercer capítulo. Pegó sencillo remolcador y de nuevo Pinto se engomó. Isaías Tejeda llegó minutos después con doble que empujó a Leonardo Ferrini.

Si bien Yeudy García padeció de descontrol, con cuatro bases por bolas en 4.0 episodios, no fue muy descifrado. Sólo aceptó un imparable, que resultó ser doble de Olmo Rosario. Engelb Vielma pudo pisar el home gracias al batazo.

La pizarra se mostró igualada en el octavo pasaje. Rosario volvió a representar el vuelo de Águilas. Después de estar en dos strikes sin bolas, se recuperó contra Loiger Padrón y pescó un envío alto que mandó a las profundidades del jardín izquierdo. Pinto hizo un esfuerzo tan grande que fue mayor a la barda del estadio: con salto y guantazo evitó que la tabla del dominicano se convirtiera en jonrón. Al final no pudo tomar la bola y cayó de golpe en la pista de seguridad. El antillano llevó dos rayitas al plato, pero solo quedó anclado en la segunda almohadilla.

Luego llegó el batazo de Silvero y Leones evitó que hubiese una remontada rapaz en el Universitario.

“Ganar así es bueno, nos trae ese ánimo. El equipo llegará mañana más emocionado. Este ánimo sube un poco más”, expresó el manager Víctor Gárate.

DESDE EL TERRENO

Leones del Caracas sacó del roster semanal al lanzador zurdo Félix Carvallo, quien sufrió una fractura en la mano izquierda al caerse en una práctica. El equipo incluyó en el roster diario al zurdo Jhaner Linares, quien tiene su primera experiencia como pelotero profesional. El mexicano Jesse Castillo abandonó el juego por molestias en una rodilla… Los rapaces dejan el primer lugar desde el 8 de noviembre.

EN CIFRAS

La serie particular entre Zulia y Caracas está empatada a dos triunfos… Con sus dos empujadas Olmo Rosario sigue como líder del torneo con 31… La asistencia fue de 2.798… El tiempo de juego fue de 3 horas y 33 minutos.

Prensa LVBP.