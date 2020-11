BBC: Para Leopoldo López “la tragedia de Venezuela tiene un nombre, Nicolás Maduro"

Para Leopoldo López, el problema por el que atraviesa Venezuela tiene que ver con la “dictadura criminal que asesina a su pueblo, que mata a sus prisioneros y tiene aguantando hambre a millones de venezolanos”, todo lo cual tiene, para él, un nombre y un apellido, Nicolás Maduro. De ello y más habló en entrevista para el programa Hardtalk de la BBC de Londres.

Tras pasar casi siete años con su libertad restringida -de los cuales estuvo encerrado durante cuatro años en una cárcel militar y otro año y medio en arresto domiciliario-, hace unas semanas se supo que el fundador del partido Voluntad Popular, López, había escapado a Madrid, después de haber permanecido desde abril de 2019 en la embajada de España en Caracas.

Señala la web de la BBC que este venezolano, uno de los principales apoyos políticos del líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, jugó un papel importante en el fallido alzamiento popular el 30 de abril de 2019 en Caracas.

Actualmente está haciendo un llamado a los partidos de oposición para boicotear las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre.

¿Por qué decidió huir de su país?

López señaló que la decisión de abandonar Venezuela le resultó muy difícil. “Pasé más de cuatro años en una prisión militar, después pasé un año y medio de prisión domiciliaria y después estuve en la embajada de España en condición de asilo. Nunca quise irme de Venezuela. De hecho, yo me entregué a las autoridades en 2014. Cuando la dictadura inició un proceso judicial en mi contra, decidí ir a la cárcel y no exiliarme.

Durante siete años he estado privado de la libertad, pero las circunstancias actuales me llevaron a tomar esta decisión, que había evitado tomar durante muchos años, de salir de allí para luchar por la libertad de Venezuela, algo que se han visto forzado a hacer miles de venezolanos. No solo personas involucradas en la política, sino 5,5 millones de personas que han tenido que huir del país.

Leopoldo López celebra la oportuna coalición internacional

Explicó que, por muchos años, casi 17 años, “el mundo y muchas personas en Venezuela no hablaron de lo que pasaba en nuestro país y lo que estábamos sufriendo debido a esta cruel dictadura. Muchos ahora ven a Venezuela como una democracia fallida, pero eso no ocurrió sino hasta 2014, cuando quedó claro para nosotros y para el mundo que en nuestro país ya no había una democracia”.

Agregó que no ha resultado posible llevar el cambio a Venezuela –como en Cuba o Nicaragua-, porque hay una dictadura, cruel, que ha sido hallada culpable de crímenes en contra de la humanidad por Naciones Unidas. Y de muchas otras cosas terribles que se han cometido en contra del pueblo venezolano.

“Yo creo que el problema no es la oposición. El problema en Venezuela no es el pueblo venezolano. El problema es la dictadura criminal que asesina a su pueblo, que mata a sus prisioneros y tiene aguantando hambre a millones de venezolanos. Seamos claros: la tragedia de Venezuela tiene un nombre, Nicolás Maduro”.

–Usted es un hombre que aboga por la confrontación, la resistencia, la acción directa. Estuvo al frente de la masiva movilización de 2014, que al final no alcanzó su objetivo. También vimos que, en 2019, su protegido se autoproclamó presidente interino de Venezuela como presidente de la Asamblea Nacional, algo que usted apoyó, ¿Fue un error nombrar a Juan Guaidó como presidente de la oposición?

–No fue algo que yo decidí. Fue una decisión hecha con base en nuestra Constitución.

Esa fue la razón por la que Juan Guaidó fue reconocido por el gobierno de EE.UU. y además por otros 60 gobiernos alrededor del mundo como el presidente interino de Venezuela, porque la Constitución claramente indica que si no hay un presidente legítimo posesionado cuando el periodo presidencial inicia, entonces el presidente de la Asamblea Nacional asume el control ejecutivo del país, como presidente interino, hasta que se convoque a una nueva elección.

Apegados a la Constitución

Y eso fue lo que pasó en Venezuela. No fue algo que yo o el presidente Trump impusimos en Venezuela. Fue algo que estaba en la Constitución. Estamos muy agradecidos con todos los países que reconocieron a Guaidó como presidente. Y estoy convencido que lo hicieron con la idea de que se celebraran elecciones libres y justas en el país.

Lo que nosotros queremos es que sea el pueblo de Venezuela el que decida quién dirige el país y quién es capaz de ayudar a construir el futuro.

Señaló asimismo que esto se trata sobre libertad y democracia. “Esto es sobre millones de personas que están oprimidas por un tirano. Un tirano asesino que continúa haciendo bastante difícil la situación del pueblo venezolano, lo que ha obligado a miles a abandonar su país. Esto se trata de libertad. Se trata en esencia de que el pueblo venezolano tenga la opción de elegir su futuro.

El sufrimiento de los venezolanos

En la entrevista para la BBC, López presentó algunas estadísticas de la situación que sufren los venezolanos: “Como por ejemplo que la economía venezolana se va a contraer en un 30% en 2020 y que el 80% de la población vive en la extrema pobreza y 30% de los niños sufre de desnutrición”.

–Esa es la realidad de Venezuela. Pero usted apoya medidas de embargo financiero que agudizan esos problemas económicos que van a aumentar aún más cuando se ponga fin a los intercambios de diesel por petróleo que estaba ayudando a los venezolanos a ingresar combustible a su país, algo que los grupos humanitarios en Venezuela dicen que va a empeorar la situación de la gente común. ¿Por qué apoya estas medidas?

–Mucha gente cree que la crisis humanitaria en Venezuela es consecuencia de las sanciones económicas que le han sido impuestas a Venezuela, pero eso no es cierto. Y lo explico.

La crisis en Venezuela es producto de un deterioro que viene de muchos años atrás. En 2018 fue el año en que se comenzaron a aplicar las sanciones contra el país, así que la situación no es consecuencia de esos embargos.

Además, lo que hemos venido promoviendo es que todo el esfuerzo humanitario, que necesitamos que llegue a Venezuela ahora, debe ocurrir a través de las agencias internacionales, con las que ha venido trabajando el gobierno de Juan Guaidó, entre ellas Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, con la idea llevar todo el apoyo para aliviar esa crisis humanitaria.

Pero, a la vez, también necesito ser muy claro sobre este tema: se necesita que el régimen cambie si queremos que esta crisis se solucione.

Lee la nota completa en BBC.