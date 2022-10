El senador de los EE.UU., Marco Rubio, expresó a través de su cuenta Twitter que la liberación de 7 rehenes inocentes a cambio de dos narcotraficantes condenados, sobrinos de Nicolás Maduro, es la razón por la cual los terroristas y los tiranos siguen tomando como rehenes a los estadounidenses, saben que pueden obtener algo a cambio de ellos, afirmó.

La negociación entre Nicolás Maduro y el Gobierno de Estados Unidos hizo posible la vuelva a casa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y que fueron condenados en diciembre de 2017 en una corte de Nueva York a cumplir 18 años de cárcel por narcotráfico.

They released 7 innocent hostages in exchange for two convicted drug dealer nephews of a dictator

This is why terrorists & tyrants keep taking Americans hostage,they know they can get something for them in return https://t.co/atOkOTsFNT

— Marco Rubio (@marcorubio) October 1, 2022