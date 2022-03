La Liga Industrial de Baloncesto de Carabobo (Libalca), comenzará este sábado 26 de marzo su temporada 2022 con los Campeonatos U21 y Master 40, que se disputarán en el Gimnasio Teodoro Gubaira y las instalaciones del Círculo Cubano Venezolano.

En el U21, los jóvenes deportistas tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en el Gimnasio Teodoro Gubaira con la Copa Firestone. El sábado a partir de las 2:00 de la tarde será el partido de Indios de Chacao vs Team Pat; mientras que el domingo jugarán Artilleros Puerto Cabello vs Indios de Chacao y Guerreros Porteños vs Academia Ramos.

También participarán Gigantes, Guerreros Candelaria, Italo Venezolano, Libertador y Fundación Soab; que sumarían más de 160 participantes.

Los veteranos expondrán su experiencia y talento en el Master 40 que se realizará en la sede del Club Cubano con la Copa Teknomaq. Los jugadores que anteriormente brillaban en el máximo nivel nacional e internacional, tendrán acción en una jornada de tres encuentros, empezando por Centauros vs Italo Venezolano, luego Reprequimca vs Patrones y por último Hospedales vs Círculo Cubano Venezolano.

En la inauguración se presentarán grupos de bailes y danza. Asistirá el presidente del Club Cubano, Orestes Sabina y directivos, así como representantes de las empresas aliadas Biomasterclin, Caav, Trucks, Tecdica, Teknomaq y Firestone, de la Asociación Carabobeña de la disciplina e invitados especiales.

La jornada será transmitida de manera interna y en el Instagram @libalcashow.

Nota de prensa