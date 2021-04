Natacha es una mujer aguerrida, leal e intransigente que le tocó huir del lugar que había sido su hogar por años debido al asesinato de su hermano, este es el papel que interpreta Lisbeth Martínez en la serie Azotes de Barrio creada por el director y productor de cine venezolano Jackson Gutiérrez transmitida en YouTube. Una oportunidad que representa el inicio del cumplimiento de un sueño y un compromiso enorme para Lisbeth quien desde muy pequeña imaginaba cómo sería actuar en grandes producciones.

Aunque participó en diversos musicales y obras de teatro durante 8 años, no fue sino hasta enero de este año cuando su sueño se hace realidad. En una de sus búsquedas por internet, se topa con un aviso donde se anunciaba que se comenzaría a rodar la segunda temporada de la serie “Azotes de Barrio” “Recuerdo que tomé captura a la publicación, se la envié a mi esposo y contacta al director, quien un año antes había solicitado los servicios de la empresa que tenemos mi esposo y yo. Al poco tiempo recibimos respuesta, iniciamos conversaciones para formar parte de la productora Jackson films, y así comenzó la historia para interpretar a Natacha. “Yo no lo podía creer, estaba brincando de la emoción, y así comenzó este sueño, al cual le apuesto a lo grande”

Las dificultades

Una de las dificultades más grandes que ha tenido que enfrentar Lisbeth, es la realidad que se presenta por el hecho de ser cristiana y tener una vida comprometida con Dios e interpretar el papel de una delincuente. “Esto genera mucha controversia, pero pienso y digo “eso es una caracterización, es un papel” creo que lo único que tiene en común Natacha y Lisbeth es que ama a sus hijo y que además ama la lealtad.

Por otra parte, expresa que “con el transcurrir del tiempo he podido conocer y entender que este medio no es fácil, sobre todo ahora con el mundo de las redes sociales dónde muchos te aman y otros te odian, porque sencillamente piensas diferente o por tus creencias religiosas”

La actriz también resalta que a través de esta serie se busca mostrar la realidad desde otra perspectiva lo que se vive en muchos barrios de Venezuela, lo que realmente conlleva ese mundo, y sus consecuencias, que finalmente acaba cobrando la vida de los que más amas pero que existen otros caminos que elegir como la actuación, la música, el deporte, entre otros.

“De los lugares más peligrosos puede salir gente buena y exitosa, por eso aprovecho para enviar un mensaje a todos los jóvenes y no tan jóvenes: de todo lo que veas y escuches debes siempre tomar lo bueno y dejar lo malo, que no se trata de dónde vienes si no de lo que decides ser. ¡TÚ eres quien toma la decisión! La fe sin obras es muerta, por eso no dejes de trabajar por lo que anhelas, Dios terminará abriendo puertas que jamás pensaste, él te sorprenderá…”

Sobre el personaje

NATACHA, una mujer de un barrio en Caracas, de dónde le tocó salir huyendo producto de las guerras entre bandas, y porque su hermano fue asesinado por su propia pareja, para quedarse con el control del lugar. Luego de varios acontecimientos, le toca huir del barrio y es cuando se une a la banda de ” alias Cucui” al cual le brinda su lealtad. Pronto se entera que el esposo de la persona que asesinó a su hermano estaba escondido en la ciudad lo cual activó las alarmas para seguidamente comenzar su búsqueda. Natacha luego de que le secuestran a su hijo se llena de deseos de venganza, y así va transcurriendo su papel hasta ahora.

Instagram: @liskath_oficial

Nota de prensa