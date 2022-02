La economista y docente universitaria, Liuba Malpica Cruz afirmó que estamos en dos Venezuela paralelas: una que recibe ingresos en dólares y otra que recibe bolívares. Agregó que por mucho que haya dólares en la calle, eso no quiere decir que Venezuela se está arreglando.

La declaración de la especialista la hizo durante la mañana de este miércoles 2 de febrero en el segundo encuentro virtual de “Perspectiva País: ¿Qué esperar del 2022?” organizado por Medianálisis.

Malpica Cruz aclaró que la expresión popular surgida recientemente que indica que el país abandonó la crisis económica no es general y que la mejoría para este año en curso será “muy leve” pues el proceso de hiperinflación seguirá, pero no de manera voraz como en años anteriores.

Detalló que para cambiar el gráfico descendente nacional será muy complicado porque existen factores de la dinámica que impiden ese “arreglo” total y que una muestra de ello es que la calidad de vida no mejora.

“En Venezuela se siente mejoría en ciertos sectores específicos, pero no quiere decir que todos tengan esa mejoría. Vivimos en un mismo país, pero no tenemos las mismas condiciones. Por mucho que un sector esté en bonanza eso no permea, no genera condiciones que impacte a toda la población. Hay muchos elementos o incentivos que se deben ejecutar para permitir que definitivamente logremos solventar la situación que estamos pasando y eso claramente sucede con un cambio político”

Acompañada por Andrés Cañizalez, director de Medianálisis y moderador de este encuentro virtual, la invitada explicó que en 2022 Venezuela reducirá “técnicamente” el proceso de hiperinflación, pero que todavía el venezolano seguirá sufriendo los efectos de este encarecimiento de bienes y servicios porque las consecuencias de las malas políticas económicas del Estado contra la empresa privada están latentes.

«Para el año 2022 Venezuela pasará por una recuperación económica muy pero muy tímida. La dinámica de caída que dejó el año 2021 y el efecto pandemia ya se está paralizando, pero eso no está sucediendo en Venezuela sino en el mundo» enfatizó, al tiempo que añadió que «si en el país no se aumentan los niveles de producción, no soltaremos la hiperinflación y por eso los precios seguirán subiendo y subiendo.

La migración fue “una bocanada de aire”

Para la economista, un síntoma que hizo creer que “Venezuela se arregló” fueron las remesas que empezaron a enviar los migrantes connacionales a quienes vivían aquí y que llegaron en una situación muy difícil.

Puntualiza que esas remesas auxiliaron a muchos venezolanos que no tenían ni cómo alimentarse y que eso llevó a que el país tuviera un alto movimiento de dólares y otras monedas en efectivo que sirvieron de respiro.

«Las remesas y la migración con sus ingresos en divisas sirvieron como una bocanada de aire. Estábamos en una situación muy difícil, pero Venezuela mitigaba un poco la crisis debido a la migración y a las remesas que enviaban los migrantes. Esto permitió que ciertas áreas se recuperaran porque esas remesas auxiliaron a ciertos sectores del país. Pero estos ingresos en divisas no quieren decir que estamos en una dolarización» aclaró.

Malpica Cruz acotó que, aunado a este fenómeno, ocurrió que el gobierno flexibilizó ciertas presiones a empresarios, inversionistas y comerciantes porque se dieron cuenta que no podían tener tanto control y esto permitió que la circulación de dólares oxigenara la dinámica económica nacional.

Puede observar el encuentro virtual aquí: https://www.youtube.com/watch?v=U9Uq8GjeY_0

Nota de Prensa