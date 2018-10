Feroz campaña de descrédito lanzada contra liderazgo opositor venezolano ha logrado parte de su objetivo según lo recoge la última encuesta de la UCAB. Es obvio entonces que los malhechores del PSUV se froten las manos de júbilos. Por esa sencilla razón nunca comparto, menos escribo, una sola letra que vaya dirigida a apedrear inmisericorde a aquellos que mal que bien estén anotados en un mismo objetivo –echar de Miraflores a los sembradores de miseria, los que pretenden quedarse allí para seguir la orgía con la riqueza que le pertenece a todos los ciudadanos-.

La semana pasada, con cierta preocupación, escribía que sería un error incomprensible que las fuerzas democráticas no se dedicaran con empeño sostenido a buscar la fórmula que la acercara a las diligencias que desde el exterior se están llevando a cabo a través de instituciones internacionales para ponerle fin al régimen venezolano. El país, lamentablemente, está sumido en una especie de agujero negro. Una estrella enana, la estrella comienza a contraerse y a lo largo de ese proceso la estructura indivisible del interior se desintegra. Así está esta tierra nuestra: desmembrada; donde el régimen no gobierna ni la oposición hace el contrapeso que logre la estabilidad que cualquier nación necesita para salir adelante. La oposición y todos los compatriotas debemos unirnos para lograr la potencia necesaria para vencer la dictadura, lo demás es confabulación o un enloquecimiento suicida. Aunque sé de antemano que el tema de la unidad es un lugar común, por simple cálculo concluimos, que si unidos el triunfo es factible, aunque no fácil, halando cada quien por su lado es una labor inútil, imposible hacerla vencedora.

Ese es un paso, me refiero a la unidad, de lo que debería ser la acción conjunta de la estrategia de los demócratas; que para nada depende del régimen ni de las acciones del Sebin, brazo ejecutor para perseguir, torturar, apresar o intimidar. Debería ser todo lo contrario. En la medida que en contra de la ley se nos impida protestar, reclamar nuestros derechos, acallarnos, prácticamente anularnos, es cuando más necesaria se hace la afinidad, la forzosa unidad.

No es verdad como lo dicen algunos pájaros agoreros, que la dirigencia política opositora no ha hecho nada, o que es una inutilidad. Esto es una apreciación curva, completamente indebida.

La oposición cuando unida se ha enfrentado al régimen ha obtenido varias victorias en una lucha en condiciones de inferioridad, o muy desiguales: El refrendo de proyecto de Constitución que se efectuó a finales de 2007, que de acuerdo con los escrutinios del Poder Electoral, los electores rechazaron la propuesta oficial. Esta sería la primera derrota electoral del oficialismo. Recuerden que para entonces gobernaba Hugo Chávez, que no era ningún cerebro maravilloso, es verdad, pero no llegaba al extremo de lo mostrenco, de lo indefinido del presidente Maduro. Años después vino el atronador y célebre triunfo en las elecciones parlamentarias del año 2015, hija legítima de la coherencia y la unidad compacta de la oposición.

Pero esos no han sido los únicos triunfos alcanzados. También se han anotados otras palmas a pesar de las grietas que se hacen visibles entre los demócratas. La fragilidad del régimen es muy grande aunque no lo aparente y eso ayuda; cuando se despliega una acción lo rasga con cierta facilidad. Apuntaba días atrás Ramón Escovar León que los reveses internacionales del régimen en los últimos días, se debe a las lucha de los venezolanos en sus distintas manifestaciones. El éxodo, es una manera de protestar, asimismo las denuncias desde todas las trincheras.

garciamarvez@gmail.com