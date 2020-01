Un cadáver, en estado de descomposición, fue localizado en horas de la tarde del pasado lunes en el sector Veracruz, vía a Santa Ana del Táchira, municipio Córdoba, hasta donde se trasladaron las autoridades policiales, luego de recibir información que indicaba que se trataba de una persona de sexo masculino y que posiblemente había sido decapitada, ya que no se le veía la cabeza.

Voceríos policiales manifestaron que fueron funcionarios de la policía del estado Táchira los primeros en movilizarse hasta el lugar del macabro hallazgo, en una zona boscosa de la aldea La Victoria, donde en efecto se encontraron los restos humanos, por lo que decidieron acordonar el área a los efectos de preservar evidencia, hasta que arribaran los funcionarios de la División Contra Homicidios del Cicpc-Táchira, para encargarse del caso.

Pese a que las autoridades no revelaron otros detalles, se comentó que el cadáver fue localizado por un lugareño que se internó en el monte en busca de leña y, al percatarse de la situación, se trasladó hasta el caserío, donde informó a los vecinos sobre lo que había encontrado. Miembros de la comunidad acompañaron a las autoridades hasta el sitio exacto donde estaban los restos, que se presume, por sus características, pudiera tratarse de una persona joven, tal vez un adolescente.

En un primer momento, la versión sobre el hecho daba cuenta sobre un terrible asesinato y que la persona había sido decapitada, porque no se encontró su cabeza, lo cual parecía reforzar tal versión, pero los investigadores del Cicpc realizaron rastreos entre la vegetación y a pocos metros encontraron el cráneo, lo que hace presumir que fue llevado hasta allí por animales o se desprendió a causa de la descomposición y rodó hasta el sitio donde fue encontrado por los investigadores.

Las ropas, un short marrón y una franela negra, manga corta, fueron colectadas como evidencia, para ser utilizadas en un eventual reconocimiento, en tanto que los restos fueron llevados a la morgue del Cementerio Municipal de San Cristóbal, para la respectiva autopsia. La víctima no portaba documentación alguna, por lo que de momento permanece en condición de “desconocido”, comentó uno de los funcionarios, para agregar que la víctima pareciera no ser del sector, ya que los vecinos no han reportado persona alguna desaparecida y dicen que no falta nadie en la comunidad, ni saben de nadie que vistiera de esa manera.

