El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este viernes el ataque a balazos contra el periodista Ciro Gómez Leyva, quien salió ileso, y expresó su solidaridad con el comunicador.

Quiero iniciar mandándole mi solidaridad y mi apoyo a Ciro Gómez Leyva, ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias mortales, graves y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, además es un dirigente de la opinión pública, afirmó.

Esta madrugada, Gómez Leyva, uno de los periodistas radiofónicos más populares de México, denunció que dos personas dispararon en su contra con la “clara” intención de asesinarlo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, denunció el comunicador en su cuenta de Twitter.

Esta mañana López Obrador reprobó este tipo de ataques, y afirmó que más allá de generar “inestabilidad política”, es “indignante” que se busque atentar contra la vida de una persona.

López Obrador condena ataque armado

Un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política, lo principal es que nadie debe ser molestado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado. Entonces le mando un abrazo, zanjó.

Asimismo, precisó que ya se está investigando el caso y ya se han identificado algunos vehículos involucrados en el ataque al periodista.

Tengo información que ya se está haciendo la indagatoria. Le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún crimen sin castigo, refirió.

Además, señaló que Gómez Leyva contará con el apoyo de su gobierno y que “no está solo”, pese a las diferencias políticas e ideológicas que ambos tengan.

“Tenemos diferencias, son notorias, de dominio público y las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso, de un periodista como Ciro Gómez Leyva”, sentenció.

El ataque a Gómez Leyva se da en medio de una crisis de asesinatos contra periodistas en México, pues de acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022.

Además, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantuvo en 2022, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información.