Los adultos mayores y personas minusválidas rechazan el cobro del pasaje en el Metro de Valencia. Lo consideran una exclusión. Esta medida será impuesta a partir del lunes 13 de diciembre por orden presidencial, según una fuente extraoficial.

El cobro del pasaje para todo el mundo, incluso para los adultos de la tercera edad y las personas con discapacidad, es un golpe bajo a los derechos adquiridos por los abuelos y abuelas quienes la mayoría están jubilados, jubiladas o discapacitados por algún accidente laboral.

Un trabajador del Sistema Metro de Valencia, quien no se quiso identificarse, dijo que hay que comprar la tarjeta, más una recarga mínima de un bolívar; de lo contrario no se puede usar esta vía de transporte.

La gente tiene chance de adquirir la nueva tarjeta el domingo para evitarse inconvenientes el lunes. Si no la tiene mejor no venga. Tiene que tenerla sí y porque sí, de lo contrario no venga. Evítese molestia.

De acuerdo a la fuente, ese día estarán varios funcionarios policiales en las estaciones habilitadas del Metro Valencia como medida de precaución, aseveró el empleado del sistema ferroviario.

Los adultos mayores rechazan el cobro del pasaje

La tarjeta tiene un precio de 5 bolívares, el pasaje cuesta 0, 10, y las recargas se pueden hacer de 1, 3, 5 y 10 bolívares. Los puntos de venta para el plástico están ubicados en las estaciones Monumental, El Palotal, Lara, Francisco de Miranda y Cedeño.

Tienen que comprar una tarjeta nueva porque las que se venían usando con regularidad están fuera de servicio, las anularon. Los que estaremos en el torniquete no te vamos a dejar pasar. Si no tienes la tarjeta no puedes acceder al servicio, repitió el trabajador.

Esto es una conducta de exclusión

Rafael Torrealba, un joven minusválido, sostuvo que esto es una conducta de exclusión que está aplicando el Gobierno y la directiva de este sistema. Vamos para atrás y lo triste es que muchos incautos todavía creen en esta gente.

Por su parte, Jacinto Torrealba, de 75 años de edad, expresó su rechazó por esta nueva modalidad de cobro del Sistema Metro de Valencia: Nosotros los pensionados tenemos asignados unos míseros bolívares que ni siquiera alcanzan para nada. Si compramos una tarjeta con una recarga de un bolívar, ¿qué vamos a comer?

“Beneficio” para adultos mayores y minusválidos

De acuerdo a la información recabada por el equipo de El Carabobeño, los adultos de la tercera edad y las personas minusválidas deben dirigirse a la Estación Monumental con una copia de la cédula de identidad y adquirir una tarjeta que vale 5 bolívares y hacer una recargar de 1 bolívar que le durará un año completo.