Según la RAE , “axioma“ es una norma de comportamiento que no necesita demostraciones y, por ende, no admite discusión alguna. Por ejemplo, cuando uno sostiene una determinada tesis pero no acepta réplicas ni contradictorios, porque está firmemente convencido de tener la razón, ese es un “axioma”. En sintonía con ese concepto entonces, la forma de pensar y de actuar de los social-comunistas, no solamente en Venezuela sino en el mundo entero es un “axioma” . La única opinión que vale es la de ellos porque las otras no sirven para nada. Son intolerantes hacia los que piensan distinto, convencidos de que ellos son los mejores, los que tienen siempre la razón, los únicos que de verdad quieren a este país, los únicos honestos, en fin, los únicos capaces de administrar la cosa pública.

Y así, con esa certeza arrogante y con esa errónea presunción, típica de los hombres de izquierda, de ser, desde el punto de vista ético y moral, los mejores, no solamente rehusan confrontarse con los demás, sino que llegan al extremo de justificar todos los desaciertos cometidos, buscando, con un infantilismo poco menos que ridículo, a quien echarle la culpa: Que si a la oposición oligarca, que si al capitalismo salvaje, que si al imperialismo americano. Y así, con esa ofuscación mental cada día más arraigada, pretenden hacernos creer, por ejemplo, que la situación dramática que vive la Cuba castrista, donde después de más de 50 años de dictadura social comunista todavía hay racionamiento de agua, de luz, de una serie de artículos de primera necesidad, que la culpa no es del sistema sino de la crueldad del embargo americano.

Desde el jefe máximo hasta el último de los partidarios, tienen un concepto autoritario de la democracia, sin tomar conciencia de que en un país auténticamente libre, es imposible imponer una sola forma de pensar. Esas son cosas que pasaban en el siglo pasado, en la Rusia de Stalin, en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler. El “axioma” categórico que quiere imponer esa izquierda social comunista entonces es siempre el mismo: si tu no piensas como “ellos” tu no quieres a tu país y, no solamente eres un contrarevolucionario y un escuálido oligarca sino que, utilizando el mismo término que usaban los nazistas de Hitler, eres un pobre “untermenschen”, o sea un hombre inferior!

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri