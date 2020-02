El mariscal de campo Patrick Mahomes mandó un pase de anotación de cinco yardas a su corredor Damien Williams, a falta de 2:44 minutos del tiempo reglamentario, e hizo la anotación que aseguró a los Chiefs de Kansas City el título de Super Bowl LIV al completar una remontada de 10 puntos y vencer 31-20 a los 49ers de San Francisco.

