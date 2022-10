“Lo que importa no es la inflación per se, sino la inflación no anticipada”

Milton Friedman

Hace semanas, veíamos por cadena Nacional al presidente del Banco Central de Venezuela

ingeniero Calixto Ortega presentar unas cifras de recuperación de dos dígitos las cuales son

en forma y fondo insostenibles, no quiero con esto indicar que se dan por falsas o débiles

sus afirmaciones sino indicar que las mismas adolecen de credibilidad al no aparecer

publicadas en el portal virtual del órgano emisor, en tal sentido las comparaciones se hacen

en contra de valores inusualmente bajos o las mismas demuestran la abrumadora caída de la

economía venezolana en el último septenio y por ende reafirman una verdad

incontrovertible , la economía venezolana se precipitó en caída libre y la recuperación

responde a los aspectos puntuales de la conducta observada en los sectores comerciales y de

servicios.

Mientras no se cuente con el acceso oportuno a la información pública, es sencillamente

imposible estimar la conduta de la economía nacional, bien nos convendría recomponer el

concepto de capital social, es decir la confianza como herramienta indispensable, para el

funcionamiento de la economía pues visto está que un sistema económico que adolezca de

confianza estaría condenado al caos y por ende a la disfuncionalidad.

Venezuela mantiene un atraso con los datos ofrecidos al Fondo Monetario Internacional de

más de quince años razón por la cual es cuando menos imposible que el multilateral, pueda

realizar estimaciones apropiadas sobre la realidad de la región, en su ultimo reporte el FMI,

le otorgaba a Venezuela una inflación al cierre corregida a la baja en 250%, mientras se

ofrecía un dato de recuperación de la actividad económica del 6%, el más alto de la región

solo superado por Colombia, me imagino que ahora el gobierno discriminará cual dato

valida su narrativa, decantándose por el valor del crecimiento económico por encima del

dato de la inflación que le es absolutamente contrario a las escasísimas estimaciones

oficiales y a las que realizamos los economistas y académicos dedicados al análisis de las

realidades macroeconómicas, las cuales ubican el valor de la inflación en un intervalo entre

140 y 150% respectivamente.

Sin embargo, es imposible proseguir forzando modelos econométricos sin contar con

estadísticas creíbles, sin tener unidad en las temporalidades de su medición y lo más grave

aun confiriéndole todo el poder predictivo a un conjunto de datos en teoría imposibles de

comprobar desde su origen, estos cuatro trimestres anunciados por el presidente del órgano

emisor, no se encuentran disponibles en su entorno virtual y a la fecha sólo contamos con

los datos hasta el I trimestre de 2019.

La economía es una ciencia, que requiere certidumbre de la calidad estadística de sus datos

base, es decir debemos tener indicadores sin sesgos (insesgados) y con muy poca variación

además de ser susceptibles a estimaciones futuras, eso en la jerga económica se denomina:

No heterocedasticidad, homocedasticidad y multicolinealidad, lamentablemente no solo

estamos en mora en datos reales, faltan datos de carácter fiscal nivel de endeudamiento,

fuentes de financiamiento del nivel de deuda pública y además proporción del peso de la

deuda sobre el producto interior bruto.

En tal sentido es imposible predecir, estimar y saber hacia dónde vamos si no sabemos en

dónde estamos, extraviados en medio de un marasmo multimoneda que hace imposible

lograr equidad social, el país se diluye en una falsa ilusión del producto, eso que en las

cátedras de teoría y política monetaria enseñamos como propensión a engañar o modelo de

barro y Gordon, el gobierno decide engañar al público con una tasa de inflación

artificialmente baja, para dejar posteriormente deslizar la inflación objetivo y abaratar su

nivel de endeudamiento, justo en medio de esa borrachera del falso producto, parece que se

mueve la sociedad en esta endeble e insostenible recuperación.

La realidad da cuenta todavía de los rigores de la volatilidad cambiaria del mes de agosto y

el rebrote de alta inflación se encuentra indemne, cual espada de Damocles sobre una

sociedad empobrecida, entontecida y por demás extraviada, requerimos con urgencia de

mayor seriedad institucional por parte del Banco Central De Venezuela, instancia que no

hace pública la información sobre los montos de sus intervenciones cambiarias, en medio

de la política de flotación sucia impuesta por el emisor.

Finalmente, la economía no responde a los sesgos políticos, no obedece a las pretensiones o

deseos de quienes la manejan, sencillamente sus conclusiones son la resulta del mecanismo

utilizado para el abordaje de los objetivos deseados de estabilidad monetaria y de la

producción, el llamado ya no es un reproche sino una alerta a la institucionalidad, lo que

esta en juego es el destino del país, así que lo mínimo que se exige es seriedad en lugar del

espectáculo bufo y la comedia de simulación.

“La inflación es impuesto sin legislación”

Milton Friedman.