Los Indios de Cleveland esperan contar con Carlos Carrasco para el primer duelo de la temporada frente a Tigres de Detroit.

El venezolano ya debutó en la pretemporada de los Indios, mostrando un gran rendimiento por el que aficionados y dirigentes del equipo se frotan las manos. Sin embargo, su buen inicio se vio frenado por una tensión en los flexores de su cadera.

El nacido en Barquisimeto tiene tiempo para recuperarse del todo y volver para el inicio de la competición. Las opciones de los Indios de Cleveland pasan, en gran medida, por la calidad y experiencia del veterano lanzador de 32 años.

Es importante resaltar que Carrasco, no es el único al que esperan para el día de inauguración, debido a que Aaron Civale también tiene todo para entrar en el primer róster. La presencia del “Cookie” es muy importante, ya que el mánager Terry Francona no contará con Mike Clevinger, quien en primera instancia era el as de la rotación, pero una cirugía en su rodilla izquierda cambió los planes.

