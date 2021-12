A pesar del paro de labores en las Grandes Ligas producto de la ausencia de contrato colectivo entre MLB y la Asociación de Jugadores, los Yankees piensan en reforzar su infield con el experimentado Anthony Rizzo.



Según reseña el diario AS, los «Bombarderos del Bronx» consideran refirmar al primera base. El estelar jugador llegó a los Yankees a través de un canje con los Cubs y en 46 encuentros disputados con la franela de Nueva York registró .249/.340/.428 y ocho jonrones.



«Fue increíble. Pasas de jugar en Wrigley Field para los Cubs, a jugar para New York en Yankee Stadium. ¿Qué otra cosa puedes pedir?», afirmó en el podcast del jardinero de Chicago, Ian Happ.



La inicial es una de las mayores preocupaciones de Aaron Boone en la presente temporada baja. En el ocaso de la campaña se especuló que los Yankees no extenderían a Luke Voit y, además de Rizzo, también analizarían la contratación de Matt Olson.



