Luis Enrique Martínez, técnico español del PSG, valoró el próximo enfrentamiento de su equipo con el Barcelona en la Liga de Campeones, recordando que es «culé y socio desde hace más de 25 años», y dejó las puertas abiertas a su regreso como entrenador, aunque admitió que es «muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos».

«Por ganas y lo que significa el Barça me gustaría volver, pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. Este verano, por lo que ha dicho Xavi, necesita entrenador, pero yo tengo contrato y tengo la norma de cumplirlos. Estoy encantado en el PSG y no voy a romper el contrato», dijo en un directo en su canal de Twitch.

Luis Enrique anunció la creación de la ‘Fundación Xana’, inspirada en la sonrisa de Xana Martínez Cullell, hija que perdió por una enfermedad, y creada con el objetivo de acompañar a los niños y niñas que sufren enfermedades graves y a sus familias en los momentos más duros.

Valoró el enfrentamiento de cuartos de final de ‘Champions’ ante el Barcelona, eligiendo a varios rivales que serían titulares en su PSG.

Luis Enrique: Me gustaría volver al Barça

«Un sorteo de ‘Champions’ con morbo por todos los lados, especialmente para mí. Estaba relativamente claro que a mi equipo le iba a tocar un español. Nos tocó el Barça y espero que la semifinal sea para el PSG. Soy culé y socio desde hace más de 25 años, pero es mi profesión e intentaré con todo mi empeño ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria», dijo.

«Veo la eliminatoria muy difícil, no sólo porque el Barça ha ganado cinco ‘Champions’ sino porque con mi ‘staff’ hacemos una reflexión, ¿cuántos jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente son muy pocos, algunos ninguno, y del Barça lo harían Ter Stegen, Araujo, Koundé, Cubarsí, Gundogan, De Jong, Gavi, Pedri, Yamale, Lewandowski», comentó.

«Es evidente que no es la mejor temporada del Barcelona, pero van a llegar en su mejor momento. A nivel personal va a ser difícil, pero me debo al club que decidió apoyarme», agregó.

Si alcanza las semifinales con el PSG, Luis Enrique sorprendió al elegir al Atlético de Madrid como próximo rival en lugar del Borussia Dortmund, como deparó la parte del cuadro en la que quedó emparejado en el sorteo.

«La vena por una parte de que sea español me dice que el Atlético de Madrid y si pasa el Dormtund había quedado con su entrenador de vernos en la final cuando nos enfrentamos en la fase de grupos. En la final no sé si quiero un equipo español, estaría bien jugar ante Pep Guardiola o Arteta», afirmó, dejando claro que no quiere al Real Madrid como rival.

«Esta competición parece echa a medida para el Madrid, por eso tiene un 14 en la manga. ¿Quién no quiere evitar al Real Madrid y al City que es el actual campeón?», reflexionó.

Messi, mejor jugador al que ha dirigido

Preguntado por el mejor jugador al que ha dirigido se quedó con el argentino Leo Messi por delante del francés Kylian Mbappé, cuyo futuro dejó claro que solamente lo sabe el jugador. «No lo sabe nadie, solo Mbappé. Cuando las partes directamente implicadas se pronuncien, todos a escuchar. Toca esperar», dijo.

Luis Enrique elogió a Xavi Hernández por su apuesta por los jugadores jóvenes de la cantera del Barcelona: «Está demostrando mucha valentía y entendimiento de que el rol de los jóvenes ha cambiado, son atrevidos. Es cierto que hay que cuidarlos, no se les puede apretar, pero en el Barcelona están saliendo jugadores jovencísimos de muchísima caldiad».

«Es una apuesta que no es arriesgada, Xavi lo está haciendo muy bien y hay que controlar su entorno para que esos jugadores no empiecen a volar. Yo con 16 o 17 años no tenía la capacidad mental ni madurez para superar esa presión. Por eso hay que cuidarlos», recomendó.

Por último, valorando su etapa como seleccionador, dejó clara su ilusión por volver a dirigir a España algún día.

«Me gustaría volver a la selección, fue una experiencia única que nos hizo crecer mucho como ‘staff’. Fui vilipendiado, pero no pasa nada, es una etapa inolvidable. Aportó mucho conocimiento, tuve toda la confianza y apoyo, rodeado de gente de mucho nivel. Claro que volvería, sin ninguna duda, a representar a mi país», afirmó.

