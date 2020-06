A juicio del dirigente regional de Voluntad Popular (VP), Luis Magallanes, el régimen de Nicolás Maduro implementa un nuevo apartheid al obligar a los venezolanos a registrarse en el Sistema Patria, uno de los mecanismos de control social del chavismo, para poder acceder al combustible subsidiado.

“Es un nuevo apartheid que se está generando en el país, porque si no estás inscrito en el Sistema Patria, lo que ocurre es que no te venden la gasolina así no te quede en tu carro ni un litro para llegar a tu casa”, dijo este lunes 15 de junio. “Simplemente no te la venden porque para ellos es más importante el sistema de manipulación que están implantando”.

El dirigente opositor hizo referencia a que durante los últimos días las estaciones que venden gasolina bajo el esquema de precio dolarizado se han mantenido vacías, mientras que en las subsidiadas las filas persisten. Con esa situación, aseguró, se demuestra que el venezolano común no tiene posibilidades de pagar por combustible a medio dólar por litro.

“En Venezuela todavía las personas ganan 400 mil bolívares mensuales y eso no alcanza. Comes o llenas el tanque de la gasolina”, denunció. “Casi nadie puede comprar la gasolina a precios dolarizados debido al costo que esto representa y el impacto que tiene en el bolsillo de los ciudadanos”.

Para Magallanes no hay duda de que con la implementación de este nuevo esquema de precios y distribución del combustible el régimen madurista le está enviando un mensaje a la población con factores socioeconómicos que hay que tomar en cuenta, y es que un profesor o un jubilado que cobra 400 mil bolívares al mes, lamentablemente, jamás va a poder ir a una estación con la denominada gasolina premium.

Irregularidades

El militante de VP en Carabobo alertó que en las estaciones de servicio se han registrado numerosas irregularidades cuando el usuario intenta abastecer su vehículo. “Vemos que se debe pagar la gasolina por adelantado, sin saber cuántos litros les falta a los carros y no hay devolución del dinero”.

Otro problema que resaltó fue el de la falta de un sistema unificado de cobro, ya que algunos expendios solo aceptan dólares o bolívares en efectivo, reduciendo todavía más las opciones de los ciudadanos. Además, criticó que haya establecimientos que se nieguen a dar vuelto, ya que muchas veces por cada transacción una persona puede llegar a perder hasta medio dólar.

Sin embargo el opositor insistió en que la principal irregularidad es la de exigir a los venezolanos el registro en el Sistema Patria, por lo que exigió que se permita acceder a la gasolina subsidiada a través de la cédula de identidad que, junto al pasaporte, “es el único documento constitucionalmente válido”.