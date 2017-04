Luis Miguel no solo tiene nuevo look sino que también parece tener un nuevo amor.

Según Telemundo, el cantante mexicano fue grabado por paparazzi recientemente acompañado de una hermosa rubia. En el video se ve al Sol de México manejando su Rolls Royce y recogiendo a esta misteriosa chica que iba vestida muy elegante con lentejuelas.

El artista y su guapa acompañante se fueron a cenar a un lujoso restaurante de Los Ángeles, donde se le veía muy sonriente y con su renovado aspecto engominado y los ojos más achinados que de costumbre.

Aunque la chica se tapó el rostro para no ser captada por las cámaras, la pareja se veía contenta.

Además de por su indiscutible talento, Luis Miguel también se ha dado a conocer por sus célebres romances con hermosas mujeres como Daisy Fuentes, Myrka Dellanos, Mariah Carey y Aracely Arambula, entre otras.

Por otra parte la hija del cantante, la diseñadora y bloguera Michelle Salas, habló de su padre durante una visita a México como vocera de una marca de productos del cabello.

“Él siempre está muy guapo la verdad”, dijo de la renovada imagen del cantante. De lo que sí evitó pronunciarse fue de la demanda interpuesta por Alejandro Fernández contra su padre. “Eso sí yo no sé, no me quiero meter. Son temas que no estoy yo muy enterada”, respondió.

En lo profesional, el cantante vive un buen momento con una serie sobre su vida que llegará a la pantalla chica y el musical Palabra de honor con canciones suyas, que se estrenará en Mexico a finales de abril.

¿Encontrará inspiración en su nueva musa?