El gobierno perdió el control de las bandas tras armarlas a todas, incluyendo la de el Koki, aseguró Luis Somaza, jefe del despacho del líder opositor Juan Guaidó, mencionado por Jorge Rodríguez como parte del grupo de dirigentes opositores que según el funcionario estarían armando un plan conspirativo para desestabilizar al país

Somaza a través de su cuenta en Twitter acusó el gobierno de sembrar pruebas falsas contra los defensores de Derechos Humanos, para no admitir que son los únicos responsables por la situación en la Cota 905.

El opositor cree que para Jorge Rodríguez la presencia de la misión técnica de la Unión Europea no representa un obstáculo para violar la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados. “La justicia también le llegará por su complicidad en estos ataques contra los DDHH”.

En un hilo de Twitter respondió al presidente de la AN: “Jorge Rodríguez amenaza con una persecución “legal” en mi contra por “planes conspirativos”, defender la libertad y la democracia de nuestro país no es conspirar, significa luchar para hacer justicia por las millones de víctimas de la dictadura”

Somaza aseguró que desde el gobierno interino trabajan para que las vacunas ingresen al país mediante un plan de vacunación equilibrado, así como también por elecciones realmente libres que le permitan al ciudadano ejercer su derecho a elegir.

Finalmente le dijo a Rodríguez que un demócrata no se entrega ni se vende a un dictador. “No tengo miedo, he resistido la persecución y el hostigamiento de la dictadura desde hace años por creer en una Venezuela libre y justa. Aquí seguiré, firme y convencido de que muy pronto restableceremos nuestra democracia”.

