El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez de deshizo en elogios hacia Neymar y el argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, cuyos nombres volvieron a sonar para una eventual llegada al Barça, afirmando que el brasileño “siempre será bienvenido en el vestuario” por su pasado azulgrana.

“Tal como está la situación hoy en el mundo, hablar de quién pueda venir por cómo está todo es complicado. Pero sí puedo hablar como los jugadores que son y son enormes jugadores”, afirmó Suárez en una entrevista que publica este miércoles el diario catalán Mundo Deportivo.

“A Ney todo el mundo lo conoce y sabemos el aprecio que le tenemos dentro del vestuario, lo que es como jugador es indiscutible porque tiene muchísimo todavía para dar y en el vestuario siempre sería bienvenido por el cariño que se le tiene”, aseguró el delantero charrua.

El brasileño vuelve a sonar para una llegada al Barça, después que el pasado año fracasaran las negociaciones entre el FC Barcelona y el Paris Saint Germain.

“Lautaro está creciendo”

Pero, en las últimas semanas, la prensa catalana ha venido comentando un supuesto interés del Barcelona por el delantero del Inter Lautaro Martínez como repuesto precisamente del artillero uruguayo.

“Es un jugador que viene creciendo muchísimo en Italia, es un nueve que tiene movimientos que son espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es”, dijo Luis Suárez, preguntado por su compatibilidad con estos jugadores.

“No es que uno se sienta compatible sino que uno se siente contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a ayudar y a cumplir el mismo objetivo que es el de todos, el de querer ganar todo”, dijo el “pistolero” charrúa, quien afirmó que todavía no ha hablado de su renovación con el club azulgrana.

“En estos momentos yo tengo contrato en el club y no pienso en otra cosa que no sea por ahora cumplir ese contrato. Después ya llegará el momento seguramente por parte del club y por parte mía de sentarnos a hablar porque la relación siempre fue buena”, afirmó.

Luis Suárez, de 33 años, finaliza contrato con el Barça en junio de 2021.

El jugador se encuentra confinado en su domicilio como el resto de España, donde rige el estado de Alarma hasta el próximo 26 de abril por la epidemia de coronavirus.

“Preocupados”

“Lo llevamos de una manera difícil como lo llevarán todas las familias porque estamos en una situación muy complicada que a todos nos tiene muy preocupados”, afirmó el delantero uruguayo.

El escudero de Leo Messi consideró que saber “cuándo se volverá a jugar con normalidad y seguridad total es difícil porque se habla de muchísimas fechas y muchísimas cosas”.

Pero, el fútbol ahora mismo lo pone “en un plano aparte porque lo que le preocupa a uno es la inseguridad que está sintiendo la gente de no poder saber cuándo vamos a poder salir a disfrutar de nuestras vidas”.

Ante la posibilidad de tener que jugar en julio y agosto, Suárez afirmó que “eso dependerá del calendario, del tiempo que tenga cada país para afrontar los partidos restantes”.

El delantero charrúa también admitió que hubo cierto malestar en la plantilla cuando parecía apuntarse a que no querían bajarse el sueldo a pesar de la situación.

“Se dijeron cosas que no eran ciertas, se dijo que los jugadores no querían rebajarse tanto dinero, que había algunos jugadores que no estaban de acuerdo y que digan eso, no estando en el plantel, molesta”, aseguró.

“Lo que está claro es que la predisposición de absolutamente todos los jugadores siempre fue máxima en intentar ayudar al club, en intentar ayudar en la situación que está viviendo hoy en día todo el mundo”, concluyó.