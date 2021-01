Luz Mely Reyes: Desde el Gobierno han tratado de confiscarnos el derecho a preguntar

Para la cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, los ataques difamatorios que han sufrido su portal y otros medios de comunicación independientes forman parte de un patrón con el que se busca vulnerar la libertad de expresión y disminuir el acceso a la información a toda la población venezolana.

Desde las primeras semanas de enero, medios de comunicación independientes como Efecto Cocuyo, El Pitazo, Caraota Digital y Radio Fe y Alegría resultaron señalados de presuntamente recibir dinero de la Embajada del Reino Unido para modificar sus agendas editoriales, e incluso se les acusó de contribuir “para derrocar al gobierno de Maduro”.

Reyes respondió a los señalamientos y aseguró que en el medio que dirige se ejerce un periodismo “apegado a la rigurosidad ética y orientado al derecho a las sociedades a estar informadas”. Además, insistieron en que son independientes. “Ninguna institución o ente condicionan o intervienen en la línea editorial”.

Campaña de poca incidencia

La campaña contra estos medios, que comenzó en Twitter a través de las cuentas de @globovision y @madeleintlSUR y continuó con la del @Mippcivzla tuvo poca incidencia en la formación de opinión pública.

La periodista manifestó que estas difamaciones y agravios solo buscan acallar a los medios independientes, de las pocas fuentes que tiene la población para informarse. “Esto no es aislado de una política hegemónica, es decir, en el caso de los medios en los últimos 20 años se ha visto como se desmontó uno de los pilares de la democracia, que es una prensa independiente”.

La criminalización del periodismo

– ¿Cree que esta campaña contra medios independientes como Efecto Cocuyo, El Pitazo, de recibir supuesto financiamiento ilegal puede estar relacionada con la criminalización del trabajo de las organizaciones no gubernamentales?

– Sí, creo que forma parte de un patrón identificado ya por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese patrón de difamación, estigmatización, creación de mentiras y luego judicialización, eso se lo han aplicado a los medios independientes y pequeños y organizaciones en defensa de derecho humanos o humanitarias.

Esto no es aislado de una política hegemónica, es decir, en el caso de los medios en los últimos 20 años se ha visto como se desmontó uno de los pilares de la democracia, que es una prensa independiente. Se fueron interviniendo los medios radioeléctricos, se compraron medios privados impresos con capitales que todavía no queda claro de dónde son, y la última trinchera son estos pequeños medios digitales sobre los cuales hay dos estrategias.

Una es montar estos medios para-gubernamentales y lo otro es atacar reputacionalmente, con bloqueos, para cercar a los periodistas y medios independientes para que la población no tenga fuentes de información. El objetivo de todo esto cuando atacan un medio independiente es evitar que la ciudadanía tenga fuentes fidedignas de información y solamente dejar en el aire los medios que pueden ser censurados, que lamentablemente los censuran, o los medios que solo distribuyen una versión de los hechos.

Un ejercicio riesgoso

– Ejercer periodismo en Venezuela es riesgoso. Este último año se registraron dos muertes, ataques físicos, verbales por parte de funcionarios y dirigentes políticos contra periodistas. – ¿Cuál es el análisis que hace del momento? ¿Aumentarán los riesgos este 2021 o plantea nuevos retos para informar a la población?

– Creo que sí van a aumentar los riesgos. Esto es una política y esto viene encaminado a controlar muchísimo más la información por la visión que el gobierno tiene del poder. Lo que está pasando a nosotros no nos sorprende, nosotros decimos que somos la última trinchera en cuanto a trabajo independiente por lo que se espera que haya más ataque.

Para Luz Mely Reyes, hacer periodismo, y hacer periodismo independiente implica no quedarse callado ante el poder.

–Implica poder tener la capacidad de preguntar, siempre digo que en Venezuela han tratado incluso de confiscarnos el derecho a preguntar. El poder tiene una sola forma de actuar si no tiene contrapesos, hay una frase por ahí de Simón Bolívar de que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe más. La forma como los factores de poder actúan, si no tiene algún tipo de contrapeso o control, es pretender que son todos poderosos. Por supuesto que cualquier factor de poder que crea que es todopoderoso le es incómodo un medio independiente, le es incómodo la libertad de expresión y le es incómodo sobre todo en una situación país en la que hay gente con tanta necesidad de información, que haya sectores buscando esa información. Y hablo de información, ni siquiera he hablado de opinión, que incomoda a muchísima gente.

Con información de Tal Cual.