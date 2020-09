Para los carabobeños la espera por combustible se vuelva cada vez más insoportable. En la E/S El Valle, San Diego, la señora Acuña se hartó de que los oficiales de la policía municipal permitieran el paso de vehículos que no estaban en la cola, así que decidió reclamarles de frente.

Acuña, una mujer con discapacidad física y trabajadora del sector alimentario, llevaba siete días pernoctando junto a su pequeño niño. La mañana de este lunes, cuando por fin llegó la gandola, sostuvo el volante con su único brazo, direccionando su camión tipo cava mientras dos de sus compañeros de fila lo empujaban: se había quedado sin batería.

A pocos metros de la estación los carros que no pertenecían a la cola no dejaban de atravesársele, mientras los oficiales de seguridad se hacían la vista gorda. Tanta indignación acabó con la paciencia de la mujer, quien se acercó hacia los funcionarios exigiendo que cesara la viveza. “¿¡Pero por qué dejan pasar ese carro que no estaba delante de mí!? Sé que tienen amigos, primos y hermanos, pero no dejen que se coleen tan frescos”.

Después de la demanda le permitieron el acceso a la señora Acuña, pero los usuarios detrás de ella no corrieron con la misma suerte. La hilera paralela que se extendía por la vía de servicio seguía avanzando, mientras los conductores de la cola oficial permanecían a 200 metros de distancia, esperando que la policía les consintiera el paso.

Sin privilegios

Miguel Ángel Santana también es despachador de productos de primea necesidad. Esta mañana, en la misma gasolinera, le mostró a los oficiales documentos que constatan sus labores en una empresa de alimentos con la esperanza de que tuviesen consideración, pero no obtuvo respuesta positiva.

Santana denunció que las últimas veces que llegó el combustible los funcionarios privilegiaron el suministro a personas que aguardaban clandestinamente en los estacionamientos de centros comerciales aledaños. “Esto es una corrupción total. Nosotros hemos tratado de mantener la cola organizada, pero aquí es imposible con la Policía de San Diego.”

Desorden en la cola

En el ambiente se respiraba descontento y un grupo decidió hacer lo mismo que Acuña: demandar que se hiciese respetar la fila.

“Hay carros que se están metiendo por otro lado”, “tenemos ocho días en la cola”, “de aquí no nos moveremos”, eran algunas de las voces que se escuchaban entre el tumulto plantado en la estrada de la estación impidiendo el paso de los vehículos.

Los oficiales insistían en despejar el área pero los sandieganos hicieron escuchar sus quejas. La fila paralela desplegada en la vía de servicio desapareció poco a poco y las puertas de la bomba fueron cerradas. A las 11:00 am las autoridades informaron que se había acabo la gasolina: 70 carros y ninguna moto lograron llenar sus tanques.

“Se burlan de nosotros”

En la E/S Montemayor (La Porcheta) la situación no era muy diferente. Los conductores empujaban sus carros por la avenida Don Julio Centeno, intentando avanzar en una cola que se extendían hasta el inicio de la variante San Diego-Bárbula.

El pasado martes cuando el señor Jesús Mata ingresó a la fila se encontraba a la altura del módulo policial de El Tulipán. Este lunes su vehículo había conseguido avanzar hasta el siguiente módulo y la desesperanza lo invadía de solo imaginar que tendría que pasar otra noche durmiendo en su carro.

Mata no llena su tanque desde hace dos meses y desde que se agudizó la crisis de combustible en la región, trabaja vendiendo empanadas en las mismas colas de gasolina. “Es una falta de respeto que tengamos que vivir una situación como esta. No deberíamos aceptarla, pero es nuestra única opción”.

Cerca de Mata un grupo de ciudadanos manifestaron su descontento con las irregularidades de los funcionarios de seguridad municipales y con el mandatario local. “Los policías se burlan de nosotros y no tenemos ningún apoyo del alcalde León Jurado. Nos tienen en abandono total”.