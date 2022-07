El amor por su hija la mantiene en pie. Eleuteria Cabello no se rinde, sabe que Rosa Angélica Martínez, de 28 años, ya no dará avances positivos en su salud, pero trata de darle una mejor calidad de vida cada día. Ella requiere dos medicamentos para evitar convulsiones, y se le hace cuesta arriba reunir el dinero cada mes.

Desde que su hija nació se ha dedicado a ella. Con una parálisis cerebral infantil, post rubeola congénita, nunca caminó ni habló. Padece de síndrome epiléptico por lo que depende Carbamazepina y Fenobarbital.

Para comprar esas dos medicinas fundamentales, Eleuteria necesita de al menos 15 dólares al mes. Ella no trabaja porque debe estar todo el día con Rosa Angélica, “ya yo me adapté a cuidarla, hay que bañarla, darle la comida… ella está todo el día acostada”.

Su esposo, que es pintor, está desempleado en estos momentos. Es su hijo, quien migró hace algunos años, el que la ayuda económicamente, pero casi todo se gasta en comida para los tres.

En estos momentos, Rosa Angélica no tiene medicinas. Eso suele pasar con frecuencia “y de inmediato empieza a convulsionar”. En ocasione pasa hasta un mes sin sus medicamentos por falta de recursos.

Sin apoyo del gobierno

La silla de ruedas de Rosa Angélica es vieja. Se la donaron hace varios años desde la gobernación, pero ya no le funciona. Aún así, es la que usa su madre para llevarla al médico. No tiene más opción.

Ella se cansó de pedir ayuda. “Yo metí bastante papeles en todos los gobiernos y me cansé, dije que no lo haría más, esa es una gastadera de plata que no tenemos, agarran a uno como de burla, una metedera de papeles y no vi nada por ninguna parte”.

Actualmente es un neurólogo de la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET) el que la evalúa. Rosa Angélica estuvo en control con diferentes especialistas y en terapias hasta sus seis años, pero, a partir de ese momento debía ser inscrita en un instituto especial, “no había el dinero y lo dejé así”.

Para colaborar con esta familia, pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

Banco de Venezuela

0102-0325-230000316286

Eleuteria Cabello

C.I. 8.975.895