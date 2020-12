Nicolás Maduro, afirmó este jueves que encubrió al exministro y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, cuando la Asamblea Nacional en 2016 lo acusó de casos de corrupción.

“Con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal. Por allá en la Asamblea Nacional, que nos tocó a nosotros tener mayoría, la oposición sacó un conjunto de denuncias contra él, y nosotros por solidaridad automática lo protegimos”, reveló Maduro publicó elnacional.com

La comisión de contraloría del parlamento, denunció en 2016 que durante la década (2004-2014) en la que Ramírez sirvió como presidente, la corrupción en Pdvsa fue de amplia escala.

Al expresidente de la estatal lo responsabilizan por la malversación de unos 11.000 millones de dólares. “Rafael Ramírez encabezaba una mafia de ladrones, de saqueadores de Pdvsa”, reconoció Maduro.

Respuesta de Ramírez a Maduro

Mientras que este viernes, a través de un video en Twitter, Rafael Ramírez destacó que en la historia política en Venezuela no ha existido un presidente que se haya ensañado en contra de un ciudadano como lo hace Nicolás Maduro en su contra.

“Maduro me ofende, me amenaza, me persigue, me tiene exiliado y atenta con todo su poder contra mis derechos fundamentales; el derecho a la presunción, el derecho a la defensa. Maduro incita al odio en mi contra y pretende estimular el fascismo en contra de quienes nos mantenemos leales a Chávez”.

Ramírez sostiene que nunca ha contado con el apoyo de Maduro, “en cambio sí conté con el apoyo de Chávez, por eso me tuve doce años al frente de Pdvsa y el Ministerio de Petróleo”.

Era un apoyo irrestricto porque sabía que estábamos enfrentando poderosos enemigos y que actuábamos en defensa de los intereses de nuestro país, recalcó.

“Cuando la extrema derecha que hoy Maduro reivindica, comenzando el año 2016 me agredió en la AN, ningún diputado del Psuv asistió al debate. Yo opté por ir al TSJ, introduje un recurso de nulidad, y la sala plena aprobó una sentencia donde declaraban nulas las actuaciones de la comisión de contraloría de la asamblea, por inconstitucional y porque estaban basadas en mentiras.

Solidaridad automática

No obstante, Rafael Ramírez criticó que lo que sí ha sido solidaridad automática, apoyo irrestricto y protección es la que Maduro como presidente le has dado a los sobrinos de Cilia Flores, condenado en los EEUU por narcotráfico; o a tú gente Alex Saab, hoy preso en Cabo Verde.

“Así que no sigas mintiendo, nadie te cree y yo no tengo acuerdo con los EEUU ni con sus autoridades. Tú sí lo estás buscando; tampoco son millonario ni multimillonario, ni vivo en un palacio como repites de manera absurda. Lo único que yo soy es un chavista perseguido por tu gobierno, porque te he denunciado como has destruido el país, y porque te seguiré combatiendo a pesar de lo que hagas, hasta restablecer la Constitución y los derechos de nuestro pueblo”, concluyó.