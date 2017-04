Durante su alocución dominical, el Presidente Nicolás Maduro amenazó a dirigentes de la oposición con cárcel, “en El Valle, José Guerra tiene todos los indicios para una investigación, bandido, en Guárico hay una celda para ti, más temprano que tarde vas a pagar los daños que has hecho y la violencia y Tomás Guanipa también (…) lo mandaron ‘malamañoso’ con los paramilitares colombianos a llenar de violencia a Caracas, más temprano que tarde terminarás tras las rejas“, sentenció.

Prometió un desencadenante histórico

Maduro, aseguró que el país necesita un nuevo desencadenante histórico, “bienvenida la batalla que estamos dando (…) ha llegado la hora de un nuevo desencadenante histórico y eso solo lo puede hacer el pueblo el pueblo venezolano (…) para que le abramos camino a veinte años más de revolución“.

Agregó que dicho desencadenante le permitirá recuperar la paz y la estabilidad, “la derecha trancó el juego (…) quemó todas sus naves y no tiene regreso y no vamos a caer en sus provocaciones no vamos a ir a una guerra civil, vamos a ir a una gran proceso popular democrático que amerita consciencia y así tomar el camino original de esta patria”.

UniónRadio