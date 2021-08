Maduro enalteció a distancia a la Guardia Nacional en su 84 aniversario

Nicolás Maduro enalteció este miércoles la labor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que hoy celebra el 84 aniversario de su fundación y rechazó los señalamientos que han hecho en su contra en medio de “agresiones” de EE.UU. y la oposición.

“La Guardia Nacional Bolivariana es hoy por hoy profundamente bolivariana, profundamente revolucionaria y más que nunca antiimperialista”, dijo Maduro en una breve alocución al participar en la distancia en el acto por el aniversario de la GNB.

El mandatario venezolano no explicó las razones por las cuales no estuvo presente en el acto de la GNB celebrado en Fuerte Tiuna, el principal del país y ubicado en Caracas, pero es el cuarto evento con militares al que no asiste.

“Hoy quiero reconocerles su firmeza, su moral, en los momentos más difíciles el pueblo siempre contó con su inamovible compromiso patrio”, agregó Maduro al tiempo que señaló que el cuerpo castrense ha desempeñado “un rol protagónico” para “defender y proteger” a la población.

Encabezado por Padrino López

El acto por el aniversario de la GNB estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien también destacó la labor de la Fuerza Armada en general.

Los cuerpos militares del país han resultado criticados en distintas oportunidades por sectores de la oposición venezolana ante declaraciones públicas en las que expresan su lealtad al ideario del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

La oposición además ha criticado su actuación ante las denuncias de la presencia de grupos guerrilleros colombianos en el país como las disidencias de las FARC o el ELN.

Tercer aniversario del atentado fallido

Por otra parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, recordó este miércoles el “intento de magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro y culpó a la “ultraderecha”, “apoyada desde Miami y Bogotá”, que falló con la idea de sumir al país caribeño en la violencia.

“Hace tres años la ultraderecha venezolana, apoyada desde Miami y Bogotá (¿y Washington?), falló en su intento de magnicidio para sumir al país en el caos y la violencia. Luego insistieron con mercenarios entrenados en Colombia el 3 de mayo de 2020. No cesan. Pero jamás podrán”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

El ataque se produjo el 4 de agosto de 2018, cuando el jefe de Estado daba un discurso en la avenida Bolívar de Caracas -una de las más largas de la capital venezolana- para conmemorar el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada).

Resguardado por escoltas

En imágenes transmitidas por televisión se vio como los soldados que estaban formados en bloques escuchando al presidente corrían, mientras Maduro era resguardado de inmediato por sus escoltas.

Horas después, el presidente dijo que se trató de un atentado contra su vida y acusó a “la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana” y señaló directamente al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Tres años después, el mandatario continúa señalando al país vecino y a su actual presidente, Iván Duque, de querer acabar con su vida y de haber planeado, en repetidas ocasiones, asesinarlo, con el apoyo de la oposición venezolana. EFE