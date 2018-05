La creación de la Zona Económica Especial de Desarrollo para declarar a Valencia “Zona Industrial de Desarrollo Económico con el uso del Petro” y la solución al problema de transporte, anunció desde la avenida Enrique Tejera el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Y se comprometió: “Si me hacen Presidente de la República encabezaré grandes cambios para el crecimiento y prosperidad económica de Venezuela”.

Durante su intervención en la concentración de cierre de campaña en la entidad, Maduro expresó entregó al gobernador Rafael Lacava 20 millones de Petros. “Representan mil 400 millones de dólares en efectivo en sus manos para invertir en la recuperación industrial y el crecimiento”.

Sobre la situación del transporte dio garantías.“Tenemos un plan para resolver el problema de transporte aquí en Valencia y Carabobo, ya aprobé los recursos al gobernador Rafael Lacava”.

800 mil votos por el buche

Maduro hizo una petición: “Valencia, Carabobo vengo a pedirte de mi corazón en medio de los barrios del sur, vengo a pedirte tu confianza, voy hacer los cambios que tu quieres, vengo a pedirte tus oraciones, tu voto, vengo a pedirte que el 20 de mayo ganemos con más de 800 mil votos por el buche”.

El candidato del Frente Amplio de la Patria, destacó que es tiempo de coraje. “Es tiempo de tomar decisiones, se acerca la hora, se acerca el 20 de mayo, sé que hacen falta grandes cambios en Venezuela, sé que hacen falta grandes cambios económicos para transformar toda la estructura de la economía, estoy listo y preparado. Si me hacen Presidente de la República encabezaré grandes cambios para el crecimiento y prosperidad económica de Venezuela”.

El candidato saludó a las Ubch, al Movimiento Somos Venezuela, Gran Polo Patriótico, Movimiento Ora y a los evangélicos del sur de Valencia, entre otros. “Tengo la misión de proteger al pueblo y liberarlo. Tenemos que prepararnos para el domingo, llueva, truene o relampaguee todo el pueblo de Carabobo a votar a las 5:00 de la mañana al sonido de la Diana”.

Maduro agregó que en Carabobo sacaron el carnet del Psuv 564 mil militantes: “Mi mensaje va para las Ubch, a las 5:00 a.m. todo el que tiene el carnet del Psuv sin falta”.

Batalla contra el bachaqueo

Maduro reiteró que con el Plan de la Patria articulará la lucha contra el bachaquerismo, los criminales de la especulación y encomendó al gobernador Lacava acabar con los ladrones de una vez. “¿Ustedes me van acompañar en esa batalla? No me pueden dejar solo, cuando pise los cayos que voy a pisar, no me dejen solo. No tengo compromisos con mayoristas, bachaqueros y ladrones, mi compromiso es con el pueblo de a pie”.

Anuncios para Carabobo

Entre otros anuncios puntuales, Maduro informó sobre la aprobación de recursos para llegar a 400 mil hogares atendidos en Carabobo a través de la Misión Hogares de la Patria. Se comprometió a incorporar 70 mil nuevos hogares, que se sumarán a los 332 mil 533 mil existentes.

La construcción de 210 mil nuevas viviendas solo para Carabobo con el Carnet de la Patria fue otra de sus promesas en el cierre de la campaña. “La Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido y entregado 129 mil 449 viviendas llave en mano”.

Sobre el plan Plan Chamba Juvenil, ofreció incorporar a 15 mil nuevos jóvenes en el trabajo y la educación, adicionales a los 68 mil 324 que hay en la actualidad.

Planta Kellog’s en manos de la clase obrera

Maduro hizo un llamado a defender el sistema de protección y seguridad social y a manera de ejemplo citó el caso de la planta Kellog’s, cerrada este martes ilegalmente por sus propietarios. “Fíjense lo que pasó hoy, lo que es la guerra de las transnacionales y el imperialismo, hoy en Maracay la empresa Kellog’s en manos de inversionistas mexicanos amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal”.

El gobierno revolucionario llegó a través de los ministros del Trabajo y Economía, abrieron la empresa Kelloggs y se la entregaron a los trabajadores. “La empresa está produciendo con la clase obrera industrial”.

Según su criterio, eso ocurre porque solo faltan cuatro días para las elecciones y creen que el pueblo se va asustar. “Imperialistas, oligarcas, a este pueblo no lo asusta nadie, este pueblo tiene un Presidente y un gobierno que lo protege y la empresa Kellog’s va a seguir produciendo de la mano de la clase obrera”. Advirtió que iniciarán las acciones judiciales para solicitar código rojo a los dueños.

Lacava: “Este pueblo no lo va a dejar mal”

Minutos antes de la intervención del candidato del Frente Amplio de la Patria, el gobernador Rafael Lacava exaltó el fruto de su esfuerzo: “Presidente aquí está el pueblo en la avenida Enrique Tejera, una vez más demostrándole a toda Venezuela quien es mayoría en esta tierra. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí, este pueblo no lo va a dejar mal, este pueblo lo va apoyar, y este 20 de mayo gana, Nicolás Maduro”.

El candidato del Frente Amplio de la Patria le preguntó al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, cómo está la maquinaria del 4X4, y este respondió: “Aquí estamos totalmente activados, motivados, desplegados para que este 20 de mayo no se quede nadie en la casa, en ningún rincón de Carabobo, todos deben ir a votar por la patria, Maduro y Chávez”.

El candidato a la reelección presidencial reiteró que no deja de asombrarse por el amor y nobleza del pueblo de Venezuela. “No tengo palabras para describir que este es el acto más grande de la campaña electoral que han visto mis ojos, es el acto más grande de todos los tiempos de la revolución ¡ganaste Valencia!”.

Para Maduro, eso demuestra una gran capacidad de movilización, organización, el amor del pueblo de Venezuela, el coraje, la conciencia y la capacidad de resistencia frente a la guerra económica y política. “El pueblo no come guerra y por nuestra patria ha decidido hacer del 20 de mayo una gran victoria para Nicolás Maduro Moros”.

Con información de Prensa PSUV Carabobo