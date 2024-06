El presidente Nicolás Maduro exigió al ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, una respuesta inmediata a la escasez de combustible en el estado Barinas, en medio de una visita a la región de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Y entrando aquí a la avenida me encontré tremenda cola de motorizados. Ministro Tellechea, presidente de Pdvsa, usted se me viene mañana, 9:00 de la mañana, a Barinas y me resuelve este… aquí en Barinas de una sola vez, basta de excusas», exigió el mandatario según una publicación de VPItv.

Maduro también manifestó que observó problemas en la vialidad del estado Barinas y ordenó al ministro de transporte, Ramón Velásquez Araguayán, iniciar con un plan de asfaltado en las calles y avenidas.

«Hay que saber escuchar, así como en Sabaneta vi demasiados huecos y demasiado descuidada la vía, así que ordenó que arranque esta semana, ministro Velásquez Araguayán un plan de bacheo. Arreglo, asfaltado de avenidas y calles del pueblo de Barinas», precisó.

