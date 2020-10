El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina, aseveró que la írrita Ley Antibloqueo es una aberración jurídica y es calificada en la AN como “el parapeto raspa olla” porque lo que busca es liquidar los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República.

Así lo aseguró el parlamentario en su intervención en el Foro: “Ley Antibloqueo”, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, llevado a cabo vía Zoom este miércoles, donde participaron el abogado Constitucional, Juan Raffalli y el economista Rodrigo Cabezas.

Marquina señaló que el usurpador de funciones como lo es Nicolás Maduro, pretende con ese adefesio, abrogarse funciones del Parlamento Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para de manera discrecional decidir en qué momento puede aplicar una norma legal o una ley e incluso desaplicar normas constitucionales, advirtió.

“En materia económica esto es gravísimo, porque tiene disposiciones que pretenden darle la facultad de poder realizar contratos de interés público de manera discrecional, sin el control del Parlamento como lo establece el artículo 150 de la Constitución y poder eliminar incluso, las restricciones como una reserva de carácter estratégico que está previsto en el artículo 301, donde limita a ciertos sujetos y actividades a participar directamente en Venezuela, por ejemplo, la prohibición de que gobiernos extranjeros puedan participar en la fase de exploración o exportación petrolera”.

Asimismo, advirtió que esa supuesta Ley Antibloqueo acaba con el principio de la unidad del tesoro y el “usurpador Maduro” pretende con ello crear una especie de caja negra, es decir unas cuentas distintas o separadas al Tesoro Nacional para que él de manera discrecional pueda ser uso de estos recursos sin informarle absolutamente a ningún venezolano.

El representante por el estado Lara, aseveró que con ese texto el dictador prevé también el financiamiento sin control violando así lo establecido en el artículo 312.

“En los estados de excepción la ley de manera expresa en la Constitución en su artículo 337 que una de las normas que no puede ser restringida es el derecho a la información, pues bien, estos señores no solo pretenden saquear a Venezuela con este instrumento jurídico sino también se cubre con un amparo de confidencialidad, no solo para negarle la información a los demás poderes públicos sino al pueblo de Venezuela en términos generales”.

Pretendida Ley Antibloqueo es un acto nulo de toda nulidad

En este sentido el abogado Constitucional, Juan Raffalli en su intervención catalogó a la Ley Antibloqueo como una pretendida ley, porque esta no puede ser un instrumento jurídico valido, porque fue promulgado por la usurpación. “Esta fue promulgada por una Asamblea Nacional no Constituyente, porque ellos ya dijeron que no han hecho ni van a hacer una nueva Constitución además que la misma fue convocada y designada de manera ilegítima”.

“Este acto normativo (Ley Antibloqueo) por ponerle un nombre es absolutamente nulo de toda nulidad, acuerdo a la Constitución, porque es el resultado de una usurpación de funciones que le corresponden de acuerdo a la reserva legal que se encuentra en el 187 de la Constitución exclusivamente a la Asamblea Nacional y ha sido asumida nuevamente por el Parlamento usurpador que es esa AN no constituyente”.

Para el abogado Raffalli esto tiene repercusión porque de ahí podrá devenir una posición firme de la República en el desconocimiento de las obligaciones y de los compromisos que se contraigan en virtud de esta supuesta ley “y quienes vayan a invertir en esto, soportar alguna inversión de capital en esta ley absurda, se van a enfrentar al final a problemas legales desde el punto de vista del desconocimiento”.

Aseveró que la primera gran área del problema del referido texto es la legalidad, la segunda el tema jurídico y el tercer área del problema es el tema de la opacidad, el secretismo y la ausencia de controles, incluso la impunidad.

Recordó que en Venezuela no se puede gastar dinero fuera del presupuesto que se aprueba anualmente, “no se puede endeudar a la república y todo eso viene obviándose”.

“Si quisieran una magnifica ley antibloqueo debe tener un solo artículo y es la convocatoria a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”.

Supuesta ley no pondrá tener ninguna validez jurídica para la República

Para el economista Rodrigo Cabezas, en plano jurídico de la Ley Antibloqueo coincidió con el abogado Raffalli, porque también para él corresponde un acto nulo, de toda nulidad ya que provienen de una autoridad usurpada e ilegal como es la Asamblea Nacional Constituyente y además, quien la presenta está en ejercicio de usurpación de la presidencia de la República de Venezuela.

Asimismo que al leer el articulado de la supuesta ley se observa que se vulnera, atropellan y suspenden no menos de 9 articulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Mi conclusión es que usurpan facultades constitucionales que le están dadas a la AN, sobre todo en el artículo 187, es decir las funciones de control. Esta supuesta ley no pondrá tener ninguna validez jurídica para la República”

Cabezas indicó que con la aprobación de esta ley de manera arbitraria e inconsulta, se está afianzando la naturaleza arbitraria, autoritaria y totalitaria de la autocracia de Maduro y compañía, cuando están suspendiendo la Constitución de la República, profundizando con ello la ilegitimidad e ingobernabilidad y además el aislamiento internacional.

“En cuanto a lo económico esa írrita ley no va a resolver el problema por lo menos los cuatro desequilibrios económicos humanitarios que laceran la vida de los venezolanos, por ejemplo, no va a detener la recesión que para el año 2021 ya está proyectada una recesión de caída del 25% aproximadamente, no va a detener la hiperinflación, así como no se va a detener el deterioro operacional y financiero de la industria petrolera y como último, no va a detener el hambre y la desnutrición. Esta supuesta ley no resuelve ningún desequilibrio y es demagogo hacer esta afirmación.

El corazón de esta propuesta lo que busca es el negocio petrolero y las privatizaciones posibles, la enajenación de empresas púbicas y mixtas y particularmente de activos para vender quizás puertos, aeropuertos, minas y en el negocio petrolero para hacer las modificaciones arbitrarias y secretas de la composición accionaria de propiedad de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera, campos convencionales de oriente y de la cuenca del Lago de Maracaibo.

“Esta es una oligarquía corrupta que quiere tener un espacio legal para “raspar la olla” concluyó el economista Cabezas.