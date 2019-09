Maestros exigen condiciones dignas para educar a los escolares (Videos)

Este lunes docentes de diferentes regiones de Venezuela llegaron a Caracas para realizar una protesta frente al Ministerio de Educación. Exigieron la renuncia del titular de esa cartera, Aristóbulo Istúriz, por incumplimiento de los contratos colectivos.

Los maestros denunciaron las pésimas condiciones laborales en que están los planteles públicos.También rechazaron la incorporación de representantes del plan denominado “Chamba Juvenil” para sustituir a los docentes.

Los profesores y empleados administrativos tienen más de un año reclamando que el régimen de Nicolás Maduro está usando la reconversión monetaria de 2018 para incumplir las contrataciones gremiales.

Asimismo denunciaron las pésimas condiciones laborales en que están los planteles públicos y la incorporación de representantes del plan denominado "Chamba Juvenil" para sustituir a los docentes.

La profesora Griselda Sánchez, secretaria de la Federación de Maestros de Venezuela (FMV), señaló que 70% de las instituciones educativas a nivel nacional no está en condiciones de recibir a los alumnos.

“Algunas no tienen baños, los comedores carecen de los planes de nutrición adecuados, sin útiles, ni uniformes; muchos de los docentes no pueden asistir a las clases porque no tienen cómo ir, al igual que los alumnos”, agregó.

Sánchez recalcó que “no tenemos tiempo para retomar las aulas de clases, este es un paro que promueve el Ministerio de Educación”.

Francis González, profesora, aclaró que “nosotros los que queremos es un paro nacional porque ya no se aguanta, nos han desvalorizado mucho y han incumplido muchísimo con nuestros contratos colectivos. Para qué seguir, sabemos que le hacemos daños a los estudiantes pero el pueblo debo debe saber que nos están afectando a todos.”, dijo.

#Caracas 10:12 am Educadores que protestan frente al Ministerio de Educación llaman a un paro nacional para exigir condiciones dignas de trabajo y mejores condiciones de estudio para los estudiantes en escuelas y liceos. pic.twitter.com/Dwxijp59YJ — PROVEA (@_Provea) September 16, 2019

#16Sep Francis González, Profesora: Nosotros los que queremos es un paro nacional porque ya no se aguanta, nos han desvalorizado mucho y han incumplido muchísimo con nuestros contratos colectivos. Sigan nuestra transmisión #EnVIVO por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/YZpHF1EW80 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 16, 2019

Desde la sede del Ministerio de Educación el pueblo educador y la ciudadanía junto dicen BASTA, #TodasLasLuchasUnaSolaLucha pic.twitter.com/mqM9EhlGbE — Nicmer Evans (@NicmerEvans) September 16, 2019