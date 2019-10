El mexicano Enrique “Che” Reyes será el encargado de dirigir a los Navegantes del Magallanes en la zafra 2019-2020 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), informó la comisión deportiva de la Junta Administradora carabobeña.

“La liga venezolana es muy fuerte e importante y Magallanes es uno de los equipos mas ganadores. Se que no me conocen bien, que no saben de mí porque nunca he dirigido allá, pero para mi es un honor ir a Venezuela a dirigir y espero que no sea solo por un año, sino ir a quedarme varios años por allá”, indicó el timonel veracruzano.

“El Che” como se le conoce en los diamantes aztecas posee una dilatada trayectoria como dirigente, con más de dos décadas de experiencia en la pelota mexicana.

Reyes, de 56 años de edad, fue el piloto de la Selección Mexicana (2017-2019) y tiene entre sus reconocimientos el premio Manager del Año (2012) de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Rieleros de Aguascalientes.

“He dirigido en todas las ligas de México, en la del Pacífico (LMP) dirigí a casi todos los equipos porque solo me faltó Naranjeros de Hermosillo y en la Liga de Verano (LMB) también llevo muchos años. Gracias a Dios, he sido manager de la selección mexicana varias veces y el año pasado quedamos campeón con la selección al nivel de 23 años”, abundó el técnico.

Reyes inició su carrera como piloto en 1998 con Rieleros de Aguascalientes, años más tardes se tituló campeón con Tigres de Angelópolis (hoy Tigres de Quintana Roo), tras vencer a Saraperos de Saltillo en la serie final del 2005. Ha sido el capataz de Puebla, Laredo, Cancún, Veracruz, Tabasco, Monterrey, entre otros. En tres ocasiones se ha alzado con la distinción a Manager del Año y en 2019, al frente de Pericos de Puebla, superó las mil victorias en México, donde solo seis dirigentes habían acumulado tal cantidad de lauros. Su balance es de 1.009-957, (.512).

“Como jugador activo, sólo actué en México y jugué poco, pero el beisbol tanto en México como en el resto de Latinoamérica es muy parecido, así que considero que lo importante para tener un equipo ganador es trabajar desde los entrenamientos en todo lo que comprende el beisbol, ya que un día ganas de una manera y a luego de otra”, confesó el ex receptor. “Conmigo han jugado muchos venezolanos, hay uno en Magallanes, Ronny Cedeño, que estuvo conmigo en Guerreros de Oaxaca y llegamos a playoffs, pero nos ganaron en siete juegos”.

Reyes es apenas el segundo mexicano que dirige en la LVBP. El otro es Rubén Amaro, que se unió a las Águilas del Zulia como gerente deportivo en la campaña 1976-1977 y se convirtió en su manager en la zafra 1982-1983. A partir de esa fecha se erigió en el estratega con más años de servicio al frente del club, en diferentes etapas (1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987; 1990-1991; 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997; 2000-2001; 2002-2003). En la zafra 1983-1984, Amaro guió a los rapaces a su primera corona en la LVBP .

LUIS CARLOS RIVERA, COACH DE BANCA

Junto al nombramiento de Enrique “Che” García como manager filibustero, la comisión deportiva de la Junta Administradora del Magallanes dio a conocer la designación de Luis Carlos Rivera como coach de banca.

“Rivera será mi coach de banca, jugó en Grandes Ligas como pitcher con Bravos de Atlanta y estuvo conmigo como uno de los coach de la selección mexicana. Ha sido manager en la liga de verano. Es un joven con mucho futuro y a la larga será un buen manager”, apuntó “El Che” sobre su paisano.

Rivera, ex lanzador de Grandes Ligas, fue catalogado por Baseball America como el prospecto número 51 en MLB y quinta mejor promesa de los Bravos de Atlanta en 2000, año en que hizo su debut en la gran carpa con dicha organización y posteriormente jugó con Baltimore Orioles.

“La LVBP es una de las ligas más importantes en los países latinos y Navegantes es uno de los equipos con más historia y tradición de Venezuela. Estoy muy contento de llegar allá, es una experiencia buena trabajar en otra liga y de tratar de obtener buenos resultados”, indicó el técnico chihuahuense.

Luego de su paso por las Mayores, Rivera militó en varios equipos del circuito azteca como jugador activo: Tigres, Monterrey, Chihuahua y Puebla. Posteriormente inició su carrera como técnico en México e hizo su estreno como manager con Bravos de León el 6 de mayo del 2017 y logró llevarlos en dos ocasiones a la fase de postemporada, previamente fue el coach de pitcheo de Toros de Tijuana. También trabajó en ese rol junto a Venados de Mazatlán (Liga Mexicana del Pacífico), equipo campeón de la Serie del Caribe 2016. Este 2019, Rivera tuvo la responsabilidad de dirigir a Leones de Yucatán en la LMB.

“Cuando trabajé con Tijuana tuve la oportunidad de compartir con varios venezolanos, entre ellos Roberto Espinoza (ex coach de pitcheo de Magallanes) y cuando fui manager de Bravos también tuve buenas relaciones con Carlos Rivero. Como jugador tuve la oportunidad de conocer a Rubén Quevedo, ya fallecido, quien fue un gran amigo mío y perteneció a Navegantes del Magallanes”, recordó el coach de 41 años de edad.

Como técnico, Rivera se define como un coach que le gusta la disciplina y el orden. Su personalidad y juventud le ayuda a entablar buenas relaciones sobretodo con el talento emergente de los equipos en los que ha trabajado.

“Dentro de nuestra liga, en comparación con el resto de los managers soy uno de los más jóvenes. Una de mis fortalezas es que tengo muy buena comunicación con ellos y les doy confianza. Cuando hay una buena química siempre se dan buenos resultados. El manager y yo daremos lo mejor de nosotros, vamos con la mentalidad de hacer lo necesario para llegar a la Final”, afirmó Rivera.

Tanto Reyes como Rivera estarán con el Magallanes desde el inicio de los entrenamientos, el día 21 de octubre en el Estadio José Bernardo Pérez.

El resto del cuerpo técnico de la nave será dado a conocer en los próximos días.

Prensa Magallanes BBC | Prensa LVBP