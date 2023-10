Siguen las incorporaciones al equipo Navegantes del Magallanes para la temporada 2023-2024 de la pelota criolla. A la jornada de entrenamientos del miércoles 11 de octubre se sumaron los derechos Jesús Rivero y Cristian Jiménez, y el coach de la tercera base, Julio Mosquera.

El instructor, quien viene de trabajar en ligas menores con los Medias Blancas de Chicago tuvo su primera sesión en el José Bernardo Pérez de Valencia, en la que empezó a trabajar con los peloteros las señas y jugadas que se tendrán durante la temporada.

Mosquera dijo, que está muy contento y súper agradecido que el manager Miguel Cairo le haya dado la oportunidad de venir a ser parte de este equipo: Vi que todo el equipo está muy unido y que se ha hecho un gran trabajo en lo que va de pretemporada.

Magallanes se sigue armando

Junto a Rouglas Odor y el resto de técnicos, Mosquera estuvo atento a cada detalle y acción que se desarrollaba en la práctica, y aunque es primera vez que pisaba el terreno del coso de la Michelena, sintió el buen ambiente y el compromiso que hay en el equipo.

“Hoy estuvimos trabajando con las señas, y algo que me gustó mucho fue que ninguno de ellos falló en ese aspecto en el juego interescuadras que tuvimos. Eso te habla de que son un grupo de muchachos que quieren hacer las cosas bien, y me enseñaron que tienen deseo de jugar”, comentó el ex receptor.

Primer juego interescuadras

El miércoles también se llevó a cabo el primer encuentro interescuadras, en el que los abridores fueron el derecho Nivaldo Rodríguez y Yorvis Pantoja. Cada uno de ellos estuvo en el montículo durante 3.0 entradas de labor.

El diestro permitió una carrera y seis imparables, mientras que el siniestro también permitió una anotación con tres imparables.

En cuanto a la ofensiva, el equipo A estuvo conformado por José Peraza, Engelb Vielma, Rayder Ascanio, Edwin García, Alberth Martínez, José Colina, Arturo Niet, Victor Bericoto, Yorvis Torrealba, Moisés Valero y David García.

Mientras que el equipo B lo conformó Carlos Rodríguez, Diego Rincones, José Gómez, Renato Núñez, Ángelo Castellano, Dennis Ortega, Ivan Murzi, Víctor Arias y Filippo Di Turi.

Entre los destacados estuvieron Alberth Martínez de 2-2 con anotada, José Colina de 2-1 con triple e impulsada, además de José Gómez que terminó de 2-1 con doble y anotada, y Engelb Vielma que pegó par de sencillos.

Los otros brazos que vieron acción fueron el derecho Anderson Martínez, que lanzó 3.0 entradas en blanco, los diestros Ángel Acevedo, Fernando Chacón, Wilker Palma y el zurdo Luis González, cada uno con una entrada completada.

Encuentros de pretemporada en Charallave

La gerencia filibustera confirmó los primeros dos juegos de pretemporada como parte de la preparación de cara al inicio de la temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Serán ante los Tiburones de La Guaira el próximo sábado 14 y domingo 15, y se llevarán a cabo en el Estadio Ramón Pérez Arocha de los Valles del Tuy.

Con nota de prensa

