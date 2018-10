Los Navegantes del Magallanes anunciaron este jueves, a través de su red social twitter (@Magallanes_bbc), los abridores para los juegos de pretemporada que servirán de preparación para la próxima campaña 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El primero en subirse a la lomita, será el mismo que esta pautado para la jornada inaugural ante los Tigres de Aragua, Henderson Álvarez, quien estará enfrentando a los Cardenales de Lara el próximo sábado, en el Estadio Bachiller Julio Hernández de Acarigua, estado Portuguesa.

El segundo abridor, será Yohan Pino, quien estará enfrentando también al conjunto larense en el mismo escenario. El departamento de prensa de los guaros, anunciaron que ambos compromisos iniciarán a las dos de la tarde.

Para el tercer compromiso, esta pautado Carlos “El Toro” Zambrano, quien estará enfrentando a Tigres de Aragua, el próximo lunes ocho en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las siete de la noche.

Para el último partido de pretemporada, el encargado de subirse al morrito por la nave es Ricardo Sánchez, quien también estará enfrentando al conjunto bengalí pero esta vez en condición de visitante, en el Estadio José Pérez Colmenárez de Maracay.

Si no ocurre ningún contratiempo, Álvarez (Tigres), Pino (Tigres), Zambrano (Bravos) y Sánchez (Bravos) serían los cuatro abridores de la primera semana de LVBP.

Los partidos se podrán escuchar en casi todo el país

Los Navegantes del Magallanes también confirmarón las emisoras donde se podrán escuchar los compromisos totalmente en vivo, donde llegarán a cada rincón del país. Las emisoras y las ciudades son las siguientes:

En Valencia: La Voz de Carabobo 1040 AM – Romántica 94.3 FM

En Puerto Cabello: Candela 91.9 FM – Radio Popular 1130 AM

En Maracay: Fiesta 106.1 FM – Romántica 98.1 FM

En Vargas: Romántica 90.3 FM

En Ciudad Bolívar: Romántica 93.9 FM – ElectriK 97.7 FM

En Puerto Ordaz: ElectriK 97.7 FM – Fiesta 94.9 FM – Orinoria 105.1 FM

En Guarenas – Guatire: Radio Canala 98.9 FM

En Maturín: Fiesta 102.1 FM

En Barcelona: Fiesta 89.1 FM

En Mérida: Mérida 1490 AM

En Maracaibo: Leyenda 96.1 FM

En La Grita: Fascinación 105.9 FM

En Machiques: Sierra 99.1 FM

En Puerto Piritu: Playera 101.9 FM

En Araure: Fiesta 105.9 FM

En Barinas: Furia 89.9 FM

En Margarita: Romántica 98.9 FM

En Punto Fijo: Romántica 90.3

En El Vigía: Panamericana Stereo 99.3 FM

En San Juan de Los Morros: Guárico 1060 AM

En San Antonio del Táchira: Romántica 98.7 FM

En San Cristóbal: Romántica 107.3 FM

Y por en Canal 985 de la televisora DIRECTV.