Los Navegantes del Magallanes dieron un paso más para afrontar la temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al completar su staff de coaches con el experimentado Rouglas Odor, quien se integrará al equipo como Quality Control Coach o instructor de control de calidad.

En este sentido, Odor formará parte del cuerpo técnico encabezado por Miguel

Cairo como manager junto a Ramón Hernández (Coach de Banca), Gerardo

Casadiego (Coach de Pitcheo), Robert Pérez (Coach de Bateo), José Flores

(Asistente al Coach de Bateo), Julio Mosquera (Coach de Tercera), Clemente

Álvarez (Coach de Primera) y José Villa (Coach de Bullpen).

El zuliano mostró su satisfacción al poder regresar a la nave luego de

tener como primera experiencia una pasantía a mediados de los años 2000,

cuando ocupaba el cargo de Coach de Banca y era mano derecha del entonces

timonel Alfredo Pedrique.

“Estoy muy feliz con la oportunidad de regresar y trabajar nuevamente con el

mejor equipo de Venezuela”, fueron las primeras palabras que esbozó el

instructor de 55 años de edad, que a pesar de ser maracucho tiene corazón

magallanero desde niño.

No solo estoy contento con la gerencia sino también con Miguel Cairo por darme la oportunidad de ser parte de su staff. Aunque no he tenido el chance de trabajar con ellos, conozco a cada uno y estoy muy agradecido de continuar mi carrera como técnico junto a ellos”.

Si hay una palabra que puede caracterizar a Odor es experiencia, pues en la LVBP formó parte de Caribes de Anzoátegui durante el último lustro y fue dirigente de las Águilas del Zulia en la contienda 2020-21.

Aparte de eso, cuenta con casi 30 años dentro de la organización de los Guardianes de Cleveland desempeñando distintos roles, que van desde coordinador de las academias en Venezuela a principio de los años 2000, instructor de bateo en casi todas las sucursales y manager, que es el rol que desempeña actualmente en Doble A.

También fue coach de primera base del equipo venezolano en el Clásico Mundial de este año.

“Rouglas es un gran conocedor de la liga, ha trabajado en ella por muchísimos años y le dará profundidad al staff”, expresó por su parte Luis Blasini, gerente deportivo de la organización filibustera.

“Será otra mano derecha para Miguel (Cairo) junto a Ramón (Hernández) y Robert (Pérez). Creemos que tenemos a las personas idóneas para los cargos asignados”.

Ahora, Odor vendrá a desempeñar una función que tal vez aún sea poco conocida en nuestro país, el coach de control de calidad, y él mismo explica que simplemente se encargará de supervisar todas aquellas áreas que puedan brindarle mayor provecho al equipo.

“Primero que todo debo adaptarme a las decisiones del manager. Voy a estar al tanto de lo que él y el equipo necesite, que las prácticas se realicen de la manera correcta, las programaciones se cumplan, estar pendiente de alguna información analítica del juego que se requiera bien sea del área de pitcheo, de cómo jugar a la defensa, todo ese tipo de detalles”, comentó el dirigente nombrado manager del año en la Liga Noreste de Doble A en la temporada 2021.

Nota de prensa.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/ E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos