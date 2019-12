En un juego con altas emociones, en el que los Navegantes del Magallanes defendían el sexto lugar de la clasificación, con apenas medio juego de diferencia ante Tigres de Aragua, los turcos se impusieron 5 carreras por 2, en el Estadio José Bernardo Pérez.

Las conmociones se vivieron desde el inicio del desafío, en el que la adrenalina por estar dentro de la clasificación, a falta sólo de tres encuentros para terminar la ronda regular, se evidenciaron en el segundo capítulo, cuando Yohan Pino y Anthony Concepción, protagonizaron una reyerta que vació las bancas y dejó a ambos peloteros fuera del juego.

“Yo creo que este era el juego más importante de la temporada, porque esto nos alejaba (de la clasificación) y ellos (Tigres de Aragua) iban a quedar medio juego arriba y tenemos que enfrentarlos en su casa. Entonces era muy importante este juego”, consideró el manager naviero, Enrique Reyes, luego de la conquista de sus dirigidos.

Antes de ese episodio, Adonis García fue el protagonista, al dar su cuadrangular 31 de por vida en la LVBP, con Cade Gotta y Raúl Navarro en circulación.

“Salí a buscar una buena conexión y gracias a Dios salió el batazo”, expresó García, quien se colocó a dos cuadrangulares de William Magallanes, en el sexto lugar de todos los tiempos de los turcos. “Siempre que el equipo gane y salgan las victorias, yo voy a estar contento. Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de volver aquí, siempre estoy tratando de aportar, lo números van llegando solos, no estoy pendiente de eso, quiero es ayudar al equipo a clasificar y a ganar el campeonato”.

La ofensiva naviera se hizo presente una vez más en el tercer tramo, luego de que Ronny Cedeño diera rodado con las bases llenas, remolcando a Alberth Martínez, y Arturo Nieto sonara línea al jardín derecho, lo que le permitió a Wuilmer Becerra pisar el home desde la antesala.

Los bucaneros siguieron navegando por aguas tranquilas con la ventaja en el score durante buena parte del compromiso, en gran medida, gracias al extraordinario relevo de Ryan Kussmaul, quien, por la expulsión de Pino en el segundo tramo, tomó la bola para actuar por espacio de 3.2 entradas y sólo admitir dos hits.

“Yo lo había visto en México (a Ryan Kussmaul) y él estaba de abridor y sabía que podía tirar dos o tres innings. Sabemos la calidad de pitcher que es”, dijo el piloto filibustero, sobre la buena actuación del estadounidense.

No obstante, los bengalíes no permitirían ser blanqueados por los brazos navieros, por ende, pisaron el plato en par de ocasiones en la parte alta del séptimo inning, producto de un imparable de Ezequiel Carrera, que fletó a Alex Monsalve y a Rehiner Córdova. En ese momento, fue vital el relevo de Jorge Rondón, quien detuvo a la ofensiva bengalí haciendo fallar para dobleplay a Edwin García y ponchando a Henry Rodríguez.

Rondón también se encargó del octavo episodio, retirándolo sin problemas y, para el noveno, el manager Enrique Reyes le dio la bola a Manny Acosta, sacara los últimos tres outs y se acreditara su sexto salvado de la contienda.

Con este triunfo, Magallanes colocó su marca en 18-20 e igualó a los Leones del Caracas en el quinto puesto; además, sacó un juego y medio de ventaja a los aragüeños, quienes quedaron con 17-22, aún en el séptimo lugar de la clasificación y sin margen de error en los tres compromisos que les restan.

DESDE EL TERRENO

El juego estuvo detenido 37 minutos en parte alta del segundo inning, por una riña entre Yohan Pino y Anthony Concepción. Por tal motivo, fueron expulsados del juego ambos peloteros y también, Oscar Hernández y Tomás Romero… Bárbaro Garbey y Guillermo Moscoso, manager y pitcher de los Tigres, respectivamente, fueron expulsados en el quinto episodio, tras protestar una jugada que fue revisada, en la que el principal Enmanuel Pérez, sentenció out a Héctor Gómez en el home… Ronny Cedeño también fue echado del compromiso en el cierre de la quinta entrada, luego de reclamar el conteo de bolas y strikes… El piloto bengalí informó que Gabriel Noriega se perderá el resto de la ronda regular, por un desgarro en su muslo derecho… Se espera que Wilfredo Giménez regrese a la acción después de la navidad. El receptor ha estado fuera de acción desde el pasado 19 de diciembre, por inflamación en su pulgar derecho… A pesar de ver acción en este compromiso, Ezequiel Carrera no está al 100 por ciento de sus condiciones, luego de recibir un pelotazo en una de sus rodillas… El manager de los aragüeños, sin precisar orden, informó que sus abridores para los últimos tres encuentros de la zafra, serán Moscoso, Tiago Da Silva y Luis Ysla… Oscar Hernández, que en el juego anterior fue sustituido en el tercer inning por espasmo isquiotibial en la pierna izquierda, no estuvo disponible en este encuentro y el manager Reyes lo descartó para el juego de este lunes ante Leones… Bruce Rondón no estuvo disponible para este desafío, al presentar inflamación en uno de sus tobillos. Su condición es día a día, de acuerdo con el dirigente de la Nave.

EN CIFRAS

Luis Ysla, abridor de los Tigres, no pudo sacar ni un out y, en ninguna de sus cuatro presentaciones como abridor, ha podido alcanzar al menos las cinco entradas de labor… Magallanes cerró la séptima semana con registro de 3-2. Es la segunda semana positiva seguida para la Nave… El bullpen de los Navegantes completó 7.2 innings y permitió apenas dos anotaciones… Hubo un total de siete expulsados en este encuentro… Cinco corredores en posición de anotar dejó Magallanes, de los cuales tres fueron de Garabez Rosa… Tres jugadores de los Tigres quedaron en los senderos esperando remolque… Adonis García pegó su primer jonrón de la contienda y el número 31 de por vida con la Nave, colocándose a sólo dos batazos de vuelta entera de William Magallanes, quien ocupa el sexto lugar histórico en el equipo turco… 4.496 personas disfrutaron del último choque de la eliminatoria entre bengalíes y eléctricos, en el parque valenciano.

Prensa LVBP.