Magallanes blanqueó 6 a 0 a Caribes en el estadio Alfonso «Chico» Carrasquel​ de Puerto La Cruz. Con dominio monticular por parte de Méndez, la nave logró igualar 3-3 la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, así aseguraron el séptimo encuentro que definirá al equipo ganador.

En los primeros tres innings, el pitcher de Caribes Henry Centeno mantuvo un buen ritmo, mientras que en su contrario, Yohander Méndez, se observó un leve descontrol: concedió bases por bolas y golpeó a Fuenmayor con un mal pitcheo. La acción se repitió en ambos bandos en diferentes tiempos del juego.

Méndez se mantuvo en problemas hasta el tercero, pero no había amenazas en las acciones de su rivales; Astudillo, cuarto bate de Caribes, fue ponchado con dos corredores en circulación.

Las primeras anotaciones del Magallanes llegaron en el siguiente inning. Pablo Sandoval con hit por primera base impulsa carrera de Aza, el juego se mantiene con primera y tercera base ocupada, sin out. Posteriormente Reyes con out impulsa a Reginatto que marca otra raya (2-0); el panda continúa en base hasta que a Castillo y Ascanio les anotaron los out restantes.

En el quinto, la nave consigue sumar otra carrera a través de Gotta, que logra conexión al fondo y lleva a González de primera base directo al home. Haciendo doble y una remolcada (3-0). Para el sexto, la tribu realizó cambios, sin embargo Ascanio bateó una línea con tanta fuerza que envió a Sandoval directo por el 4-0.

En ese momento, Gotta bateo con cuenta máxima y dos out, más las bases llenas, logró impulsar carrera por boleto (5-0)… Acción que cambio al pitcher de Caribes y De Aza fue retirado por la vía del ponche. Con la tribu al bate, Méndez domino a los tres jugadores, despachando otro inning sin carreras.

El manager de la nave, Wilfredo Romero, se dirigió al montículo en el séptimo, pero se devolvió dejando a Méndez continuar su labor que terminó por liquidar a Sardiñas. Movimiento que fue igualado por su contrario, al retirar los tres bateadores de Magallanes de manera eficaz.

Para el cierre del octavo, Vizcaya sustituyó a Yohander Méndez, considerado el Jugador Más Valioso del partido por concretar numerosos ponches, no permitir carreras y someter al equipo de Anzoátegui.

En el ultimo inning, Iván Medina y Liarvis Breto asumieron el reto del pitcheo de Caribes, pero tras varios errores del equipo, Reginatto alcanzó base por bola, Kung Fu Panda se embasó y Castillo impulsó la última carrera del encuentro para el Magallanes. El cerrador del año, Rondón, finalizó el sexto juego de la gran final.

Este martes se definirá el equipo ganador en el séptimo juego, donde Magallanes y Caribes mantienen el máximo enfoque para alzar la copa de la LVBP.